 

Spiegel – воскресная служба в коптской православной церкви закончилась пожаром и десятками смертей

16.08.2022, 0:05, Разное
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Жертвами пожара в коптской православной церкви Абу-Сифин в египетском городе Эль-Гиза стали более 40 человек, в том числе дети, передаёт Der Spiegel. Огонь вспыхнул во время воскресной службы, в числе погибших оказался священник. По данным МВД Египта, возгорание могло быть вызвано неисправностью кондиционера на втором этаже здания церкви, а основной причиной смертей стал выброс большого количества дыма.


AP

Воскресная служба в коптской православной церкви Абу-Сифин в городе Эль-Гиза недалеко от Каира закончилась пожаром, паникой и десятками погибших. Жертвами пожара стали более 40 человек, в том числе дети. Кроме того, сообщается, что среди погибших — священник, пишет Der Spiegel.

Очевидцы бросились к зданию церкви на помощь. «Все выносили детей из здания», — рассказал Ахмед Реда Байджуми. По его словам, огонь разгорался всё сильнее, поэтому помощники не смогли войти внутрь ещё раз.

«Верующие собрались на третьем и четвёртом этажах, и мы увидели, как со второго этажа повалил дым», — рассказал другой очевидец, прихожанин Ясир Мунир. Люди побежали вниз по ступенькам, спотыкались и падали друг на друга.  

По данным властей, позже пожарным удалось взять огонь под контроль. Чтобы оказать помощь пострадавшим и доставить их в близлежащие больницы, было задействовано 30 карет скорой помощи. Из-за тушения пожара на дорогах густонаселённого района образовались пробки.

По данным Министерства внутренних дел Египта, возгорание могло быть вызвано неисправностью кондиционера на втором этаже здания церкви. В сообщении ведомства отмечается, что основной причиной смертей стал выброс большого количества дыма.

Священник соседней церкви Фарид Фахми сообщил, что пожар начался из-за короткого замыкания. «Электричества не было, и они использовали генератор, — заявил он. — Когда электричество снова появилось, произошла перегрузка».

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что мобилизовал все государственные службы для обеспечения принятия необходимых мер. Позже он сообщил, что выразил соболезнования Патриарху Александрийскому и всей Африки Феодору II.

Из 103-миллионного населения Египта к христианскому меньшинству принадлежат от 10 до 15 миллионов человек. Копты часто жалуются на дискриминацию и в последние годы регулярно становятся мишенью для нападений экстремистов.

Ас-Сиси — первый президент, ежегодно посещающий рождественское богослужение в главном коптском христианском храме Египта — соборе святого Марка в Каире. Недавно он впервые в истории страны назначил коптского судью главой Конституционного суда, отмечает Der Spiegel.


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