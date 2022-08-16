ABC Nyheter – РФ предложила Северной Корее наладить более тесные связи

Президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами. Глава Кремля предложил развивать более тесное сотрудничество между странами, пишет ABC Nyheter.



AP

Президент РФ Владимир Путин обменялся письмами с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном. В своём письме Владимимр Путин предложил среди прочего двум странам работать над «расширением всесторонних и конструктивных двусторонних отношений совместными усилиями», пишет Sky News со ссылкой на официальное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК, пишет ABC Nyheter.

В письме также говорится, что сотрудничество между Северной Кореей и Россией будет способствовать «укреплению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии». Среди прочего оно должно помочь отразить угрозы и провокации со стороны так называемых враждебных вооружённых сил. Этот термин часто используется северокорейскими СМИ для обозначения Соединённых Штатов и их союзников, пишет ABC Nyheter.