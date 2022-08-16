 

Фестиваль «Таврида.АРТ» открылся в Крыму

16.08.2022, 0:04, Новости дня
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В бухте Капсель в Крыму ярким шоу открылся фестиваль «Таврида.АРТ», на площадке которого собрались 4 тыс. участников со всей России.

Перед участниками фестиваля «Таврида.АРТ», который объединил более 300 событий, на церемонии открытия с видеообращением выступил президент Владимир Путин. Глава государства акцентировал свое внимание на главных темах фестиваля в этом году: «Жить и работать в России» и «Нас не отменишь», передает ТАСС.

В шоу-открытие фестиваля вошли творческие номера, созданные во время образовательных заездов «Тавриды», в коллаборациях резидентов музыкального, танцевального и художественных направлений. На сцене выступят участники «Большой перемены», вокального ансамбля «Жемчужина», гости из ДНР и ЛНР. В финале на сцену выйдет певец SHAMAN.

Фестиваль «Таврида.АРТ» в четвертый раз проходит в Крыму. Он является одним из проектов «Тавриды» – платформы возможностей для молодых деятелей креативных индустрий, культуры и искусства. Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус всероссийского молодежного образовательного форума.

В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер. Он объединяет также образовательные заезды, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, строящийся Университет креативных индустрий и другие проекты. «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Ранее президент Владимир Путин в обращении к участникам форума «Таврида.Арт» назвал глупостью попытки «отменить Россию».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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