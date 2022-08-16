 

В Никитовской колонии в Горловке возник пожар после обстрела ВСУ

16.08.2022, 0:04, Новости дня
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В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии в Горловке (Донецкая Народная Республика, ДНР), сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии по адресу: ул. Живописная, 1 (Никитовский район Горловки). МЧС ликвидирует пожар. Без пострадавших», – сообщил Приходько в своем Telegram-канале.

Кроме того, Приходько сообщил о гибели двух и ранении троих мирных жителей в Горловке в результате обстрелов со стороны ВСУ. «Среди погибших, девушка, о ранении которой я сообщил ранее. Вечная память погибшим», – написал мэр Горловки.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, с 18.30 до 20.35 украинские войска пять раз наносили удары по Горловке, выпустив по территории города в общей сложности 41 снаряд из крупнокалиберной артиллерии, передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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