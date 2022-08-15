 

Столичные новостройки у пляжей

15.08.2022, 23:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На фоне ограничений зарубежных поездок в России растет популярность жилых комплексов рядом с пляжами. В Москве таких проектов немного – всего семь, а стоимость квартир начинается от 17 млн рублей.

Две новостройки у пляжа относятся к классу “комфорт”. В 15 минутах пешком от Левобережного парка расположен уже построенный комплекс Discovery Park от MR Group. Стоимость кв. м – 352 тыс. рублей. В 25 минутах от пляжа “Мещерский” в Солнцево застройщик “ПИК” возводит квартал “Мещерский лес”. Средняя цена квадратного метра в новостройке составляет 310 тыс. рублей.

Еще два проекта рядом с пляжами относятся к классу “бизнес”. За семь минут могут дойти до зоны отдыха в парке “Борисовские пруды” жители комплекса Wave от MR Group. Средняя цена “квадрата” – 375 тыс. рублей. В пятнадцати минутах от благоустроенной пляжной зоны Северного речного вокзала расположен ЖК “Фестиваль Парк” от девелопера “Центр-Инвест”. Стоимость кв. м – от 379,2 тыс. рублей.

Наконец, три проекта у пляжей являются премиальными. Рядом с пляжами заповедника “Серебряный Бор” построены ЖК “Берег Столицы” и квартал River Residences. Средняя цена кв. м в проектах составляет 813 тыс. и 1,15 млн рублей соответственно. В десяти минутах пешком от парка в Нагатинской пойме находится ЖК Dream Towers от группы “Регионы”. Средняя стоимость “квадрата” – 427 тыс. рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05.21 / Союзник диктатора Путина посылает месседж Западу

06.07.21 / Юбка должна быть правильной: как ее длина влияет на земную энергию

04.03.22 / Скандалы: Кэт провалила задание

10.08.21 / 10 странных и жутких историй от наших авторов

04.12.20 / Нефер-Тити и Instagram

16.05.22 / Das Erste – вступление в НАТО изменит отношение россиян к Финляндии

22.06.22 / Словакия отказалась передавать Украине танки – Германия предложила слишком мало взамен

16.12.20 / Самолет МС-21-300 — еще один «Суперджет» или надежда российской авиации?

30.07.22 / От Chanel до Gucci: дизайнерские лоферы, которые можно носить всю жизнь, и они всегда будут в стиле

07.02.21 / Алексей Навальный будет отбывать срок в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика