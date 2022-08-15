 

Ученые обеспокоены выявлением у детей боли роста

15.08.2022, 23:40, Разное
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Уже не первый десяток лет многие дети по всему миру жалуются на симптомы, которые приписывают так называемым болям роста. Никто не знает, что это такое и чем вызван недуг, но данный момент им страдает до трети всех детей.

Впервые похожие симптомы описали в 1823 году. Как правильно, проходит патология самостоятельно к 12 годам. Суть в том, что протекать она может как бессимптомно, так и достаточно болезненно.

Эксперты предупреждают, что врачи часто путают симптомы, о которых говорят дети, с признаками болей роста. Важно проводить своевременную диагностику и обращать внимание на все жалобы ребенка. Это поможет предотвратить развитие опасных недугов по типу онкологии.


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