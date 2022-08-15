Ученые обеспокоены выявлением у детей боли роста

Уже не первый десяток лет многие дети по всему миру жалуются на симптомы, которые приписывают так называемым болям роста. Никто не знает, что это такое и чем вызван недуг, но данный момент им страдает до трети всех детей.

Впервые похожие симптомы описали в 1823 году. Как правильно, проходит патология самостоятельно к 12 годам. Суть в том, что протекать она может как бессимптомно, так и достаточно болезненно.

Эксперты предупреждают, что врачи часто путают симптомы, о которых говорят дети, с признаками болей роста. Важно проводить своевременную диагностику и обращать внимание на все жалобы ребенка. Это поможет предотвратить развитие опасных недугов по типу онкологии.