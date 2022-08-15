Главные тренды в окрашивании на осень: цвета, которые только украсят нас

Лето уже подходит к концу, и пришло время подумать о том, как можно изменить свой образ на осень 2022 года. Чтобы выглядеть просто превосходно, стоит попробовать покрасить волосы в один из трендовых цветов, который будет в моде этой осенью. Вот несколько отличных оттенков.

Краски для волос на осень 2022

Всегда нужно быть готовым попробовать что-то новое, чтобы привнести в свой образ свежие нотки. Смелые, дерзкие и элегантные цвета волос подчеркивают те чувства, которые мы обычно ассоциируем с осенью.

Основным оттенком в этом сезоне будет рыжий и все его подтона.

Кроме того, в моде будут и другие великолепные цвета волос, которые являются современными и определенно привлекают к себе внимание. Вот несколько отличных модных цветов.

Золотистый

Золото является очень красивым металлом и его оттенок можно использовать для окрашивания волос, чтобы придать своему внешнему виду своего рода нотку благородства.

Золотистый цвет напоминает собой теплые солнечные лучи в конце лета и начале осени. Кроме того, такой оттенок гармонирует с осенними цветами, которые мы видим в природе.

Красный

Все оттенки, которыми можно любоваться на закате поздним летом, теперь можно увидеть и на наших волосах. Чем интенсивнее цвет, тем моднее и эффектнее будет создаваемый образ.

В моду снова возвращаются рыжие волосы в самых различных и просто невероятных тонах. Единственное условие заключается в том, что выбранный цвет должен быть довольно интенсивным и насыщенным.

Красные и рыжие оттенки волос помогут придать нежности и теплоты внешности, а также несколько смягчить черты лица. Такие красные и рыжие оттенки помогают подчеркнуть красоту волос. Кроме того, это позволит сделать загар еще более ярким.

Имбирь

Осенью популярностью будут пользоваться серые и серебристые цвета холодных оттенков.

Это может быть как натуральная седина, так и волосы, окрашенные в серебристый цвет. Это один из самых горячих трендов осени 2022 года. Можно сочетать эти оттенки вместе с другими оттенками, которые будут более яркими и насыщенными, чтобы создать красивый контраст.

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Яркие пастельные тона

Одной из тенденций окрашивания волос осенью 2022 года будет стремление к окрашиванию волос в пастельные оттенки, которые не обязательно должны выглядеть естественно.

Эти цвета волос выглядят осенними и элегантными. Пастельные тона стоит сочетать с красивыми и эффектными прическами.

Это позволит сделать образ просто невероятным и эффектным.

Скрытая платина

Цвет волос, скрытый под прядями другого оттенка, все еще является очень популярным. Этой осенью в моде будут красивые платиновые оттенки, которые красиво контрастируют с другим цветом волос.

Красиво смотрятся монохромные образы. Хорошо будет контрастировать темный шоколад или каштановый оттенок вместе с платиной.

Лесной орех, тыквенный, каштан

Это невероятно красивые и модные цвета волос, которые идеально подойдут на осень 2022 года.

Будь то балаяж, мелирование, омбре или другие методики окрашивания, такие тона точно будут в тренде. Такие оттенки помогут придать образу нежность и некоторую теплоту.

Какие цвета волос не стоит выбирать на осень?

Стоит отказаться от пепельного блонда и выбрать для себя золотистые тона. Пурпурный, розовый, каштан и красное дерево пользуется большим спросом в наступающем сезоне, а вот от баклажана и вишни стоит отказаться.

Не стоит выбирать на осень 2022 года яркие черные или белые цвета. Хорошим решением станет глубокий каштан, горький и молочный шоколад.

Стоит подбирать оттенки, которые будут максимально простыми в уходе, а также не слишком сильно навредят волосам после жаркого лета. Важно обеспечить правильный уход, чтобы оттенки оставались яркими и насыщенными.