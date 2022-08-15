 

Мнение: Импортзамещение в футболе – как везде

15.08.2022, 23:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Получил вот такое интересное объяснение отсутствия на суперстадионе банальной системы ВАР.

“После 24 февраля в числе прочих ушла из РФ и компания, предоставлявшая программное обеспечение для определения линии офсайда. После чего решили, что ВАР не вмешивается в решение судейской бригады. Неважно, отменяют они гол или засчитывают”.

То есть, другими словами, Россия сегодня, среди прочего, просто НЕ МОЖЕТ определить линию офсайда из-за того, что программу некому написать?

Да ну, ну это совсем уж дно.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12.21 / Ученые рассказали о способности коронавируса “программировать” иммунную систему человека

17.08.21 / Новая Саманта в продолжении “Секса в большом городе”: первые кадры и подробности

20.05.21 / Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в третий раз станут родителями

13.01.22 / На сколько увеличится материнский капитал в 2022 году в России

17.07.21 / Москвич получил 8 лет строгого режима за подделку QR-кода

04.06.22 / Мнение: О кризисе и распаде Евросоюза… Что натворили польские паны?

05.03.22 / Звезда “Скотта Пилигрима” и “Джуно” Майкл Сера впервые стал отцом

11.06.22 / Мнение: Доллар – 56

15.12.21 / «Кошачий глаз» используют храбрые и уверенные в себе люди: как подводка для глаз раскрывает личность человека

28.05.21 / На примере Беллы Хадид и Рианны: как сочетать остромодные вещи и винтаж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика