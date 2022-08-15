Мнение: Импортзамещение в футболе – как везде
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Получил вот такое интересное объяснение отсутствия на суперстадионе банальной системы ВАР.
“После 24 февраля в числе прочих ушла из РФ и компания, предоставлявшая программное обеспечение для определения линии офсайда. После чего решили, что ВАР не вмешивается в решение судейской бригады. Неважно, отменяют они гол или засчитывают”.
То есть, другими словами, Россия сегодня, среди прочего, просто НЕ МОЖЕТ определить линию офсайда из-за того, что программу некому написать?
Да ну, ну это совсем уж дно.
Источник: Размышления вольного социолога
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