Безгрудая гОленька – Личное мнение

Окружив себя конями, гОленька Бузова продемонстрировала тулово. Оно у неё жирненькое и без груди.

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Я раньше думала, что у Бузовой — длинные ноги. Да, они у неё длинные, но и торс Кентравра у неё — тоже длинный.

Так что если брать пропорции гОленькиной фигуры, в целом, то они, на мой взгляд, оставляют желать лучшего.

Лучшим, в случае с Бузовой, будет установка грудных имплантов, я считаю.

Оль, харе уже принимать себя такой, какая ты есть. Реально больно смотреть. Пойди уже и пришей себе буфера, чтобы немного сбалансировать свои плачевные пропорции.

Ладно девушка юная скачет по миру плоскогрудой. Это даже мило.

Но когда отёкшая тётенька с жирным ляжками и упитанным лобком демонстрирует грудь мальчика, — это не принятие себя, а какая-то несусветная глупость, я считаю.



Фото: Соцсети

Короче, гОленькин директор, закачай ты уже своей подшефной силикончика в грудную клетку. Уверенную такую «дэшечку», чтобы хоть как-то уравновесить тяжёлый, рыхлый низ.

Хороший совет? Почему?

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