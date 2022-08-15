 

Безгрудая гОленька – Личное мнение

15.08.2022, 23:01, Разное
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Окружив себя конями, гОленька Бузова продемонстрировала тулово. Оно у неё жирненькое и без груди.

https://t.me/lenamiro/12141

Я раньше думала, что у Бузовой — длинные ноги. Да, они у неё длинные, но и торс Кентравра у неё — тоже длинный.

Так что если брать пропорции гОленькиной фигуры, в целом, то они, на мой взгляд, оставляют желать лучшего.

Лучшим, в случае с Бузовой, будет установка грудных имплантов, я считаю.

Оль, харе уже принимать себя такой, какая ты есть. Реально больно смотреть. Пойди уже и пришей себе буфера, чтобы немного сбалансировать свои плачевные пропорции.

Ладно девушка юная скачет по миру плоскогрудой. Это даже мило.

Но когда отёкшая тётенька с жирным ляжками и упитанным лобком демонстрирует грудь мальчика, — это не принятие себя, а какая-то несусветная глупость, я считаю.


Фото: Соцсети

Короче, гОленькин директор, закачай ты уже своей подшефной силикончика в грудную клетку. Уверенную такую «дэшечку», чтобы хоть как-то уравновесить тяжёлый, рыхлый низ.

Хороший совет? Почему?

Источник: Лена Миро


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