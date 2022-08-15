Daily Mail – две третьих британских компаний пострадали от антироссийских санкций

Как выявила компания Mactavish, 71% британских компаний и фондов ощутил на себе негативное влияние антироссийских санкций. Daily Mail приводит данные исследования, в рамках которого предприниматели отмечали проблемы с поставщиками, с рабочей силой, нарушение цепочек производства, а также проблемы более специфического характера.



AP

Две третьих британских фирм пострадали от антироссийских санкций. Такие данные содержатся в исследовании компании Mactavish, пишет Daily Mail.

Это исследование показало, что 71% предприятий и фондов Великобритании ощутил на себе прямое воздействие санкций, которые были приняты против РФ после начала российской спецоперации на Украине. Почти половина из них отметили, что у них выросли издержки и были нарушены производственные линии, 44% заявили, что потеряли поставщиков, 42% наблюдали проблемы с рабочей силой.

Финансовый сектор отметил самую худшую ситуацию: 92% предпринимателей этой сферы сообщили, что пострадали от санкций, поскольку их активы и фонды были в России.

В авиации пострадавших оказалось 84%, и связано это с тем, что РФ брала в лизинг самолёты. Глава Mactavish отметил, что на этой сфере сказалась ещё и пандемия, пишет Daily Mail.