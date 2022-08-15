 

Первые жители Каменки-Днепровской в Запорожье получили российские паспорта

15.08.2022, 22:40, Новости дня
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Первые жители города Каменка-Днепровская Запорожской области в понедельник получили российские паспорта, сообщили в администрации города Энергодара.

«Первые жители Каменки-Днепровской получили паспорта Российской Федерации! <…> На торжественном мероприятии заместитель главы ВГА Каменки-Днепровской Андрей Кононенко лично проводил вручение паспортов граждан России», – приводит текст сообщения администрации города Энергодара ТАСС.

Ранее в понедельник глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что заявления на получение российских паспортов в Запорожье подали более 30 тыс. человек.

Накануне российские паспорта получили первые жители города Токмака, который находится в Запорожской области недалеко от линии боевого соприкосновения.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины установлен упрощенный порядок обращения для получения гражданства РФ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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