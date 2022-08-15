 

Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня»

15.08.2022, 22:40, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и единовременной выплате поощрения в размере 1 млн рублей, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить звание «Мать-героиня» для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ», – приводит выдержку из документа РИА «Новости».

Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 млн рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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