 

Москвичи могут задать вопросы о программе “Миллион призов” чат-боту

15.08.2022, 22:20, Разное
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Для использования чат-бота нужно перейти по ссылке и нажать Start. Необходимо предоставить чат-боту разрешение на получение номера телефона, привязанного к аккаунту в Telegram.

После этого можно задать вопрос. Чат-бот расскажет об условиях участия в акции, о том, как следить за розыгрышами призов, об их получении и прочее.

Среди участников онлайн-голосования разыграют 100 автомобилей и призовые баллы. Каждый балл равен одному рублю. Их можно потратить на магазины, заведения общепита, музеи, пополнение карты “Тройка” или благотворительность.

Победителей определят в течение трех дней – 10, 11 и 12 сентября. Для участия нужно проголосовать онлайн в день выборов муниципальных депутатов до 20:00 накануне каждого розыгрыша. Подробная информация об акции доступна на специальном сайте.

В прошлом году среди участников дистанционного голосования на выборах в Госдуму разыграли 250 тысяч призов. Участники акции стали обладателями квартир, автомобилей и призовых баллов.

В столице с 9 по 11 сентября состоятся выборы муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.


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