 

В Щаповском скоро запустят школу с робо-классом

15.08.2022, 22:20, Разное
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В Москве не прекращается строительство школ и детских садов. Например, в 2022 году запустят 19 общеобразовательных и 37 дошкольных учреждений. Множество таких объектов строится в Новой Москве, где жилье в основном приобретают молодые семьи. Школы и детские сады в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) строятся совершенно разные – по индивидуальным дизайнерским проектам.

Так, завершается строительство школы в Щаповском с дошкольным отделением. Общеобразовательное учреждение будет рассчитано на 800 мест. Дошкольное отделение смогут посещать до 150 детей. Сейчас рабочие занимаются черновой отделкой.

На первом этаже здания будут кабинеты для учеников начальных классов, трансформируемый IT-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания. Там же расположатся игровая со спальными местами, медицинский блок, столовая и гардеробные.

Второй этаж займут учебные помещения, включая кабинеты музыки и пения, а также мастерская акварельной живописи и рисунка, шахматный кружок, многофункциональный зрительный зал и
спортивные залы. На третьем этаже будут кабинеты физики, химии и биологии с лаборантскими, классы для изучения иностранного языка и программирования.

В дошкольном отделении сделают группы со спальной зоной, физкультурный зал, кабинеты для развивающих занятий, административные кабинеты и буфет.

Говоря о дошкольном образовании, стоит упомянуть о строительстве детского сада на 350 мест в деревне Рассказовка (15-й квартал). Проект уже согласован Москомархитектурой. Трехэтажное здание украсят рисунками разноцветных домиков. Для отделки первого этажа используют кирпич, а второго и третьего – специальную краску.

В детском саду будет 14 групп для детей разного возраста, сделают музыкальный и спортивный залы, столовую и кабинеты для развивающих занятий. На территории детского сада будут площадки для прогулок, места для спортивных занятий. Не забудут и о благоустройстве и озеленении прилегающей территории.

Кстати, в 2022 году в ТиНАО уже ввели в эксплуатацию пять детских садов. Все они располагаются в жилых комплексах. До конца года планируется построить в Новой Москве 22 детских сада, которые будут рассчитаны в общей сложности на 4,7 тысячи мест.


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