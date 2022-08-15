Названы полезные свойства чернослива

Все знают, что чернослив полезен для здоровья человека благодаря содержанию витаминов и прочих фитонутриентов. Однако лишь недавно было доказано, что этот продукт позволяет восстановить утраченную костную массу.

Специалисты провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Они отобрали самок, у которых зафиксировали сниженную костную массу и уменьшенный уровень эстрогена. Подопытных кормили черносливом и стали замечать, что состояние животных улучшается, в кости приходят в норму. Также обнаружили повышение выработки жирных кислот в кишечнике.

По мнению специалистов, такое действие чернослива основано на содержании в них естественных пребиотиков в виде углеводов и полифенолов, которые благотворно влияют на микробиом кишечника.