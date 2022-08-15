 

Названы полезные свойства чернослива

15.08.2022, 22:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все знают, что чернослив полезен для здоровья человека благодаря содержанию витаминов и прочих фитонутриентов. Однако лишь недавно было доказано, что этот продукт позволяет восстановить утраченную костную массу.

Специалисты провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Они отобрали самок, у которых зафиксировали сниженную костную массу и уменьшенный уровень эстрогена. Подопытных кормили черносливом и стали замечать, что состояние животных улучшается, в кости приходят в норму. Также обнаружили повышение выработки жирных кислот в кишечнике.

По мнению специалистов, такое действие чернослива основано на содержании в них естественных пребиотиков в виде углеводов и полифенолов, которые благотворно влияют на микробиом кишечника.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12.21 / Мнение: Торговля оружием 2020. Отчет SIPRI

11.02.22 / Ученые сделали неожиданное открытие о взаимосвязи ожирения и ломкости костей

17.05.21 / И глазом не моргнут: 4 мужских имени, носители которых склонны к предательству и двуличию (по мнению именологов)

09.07.22 / Times – Илон Маск отказался от приобретения Twitter

16.07.20 / Черные хунвэйбины и белые либералы

21.04.22 / Египет наращивает количество авиарейсов для замещения российских туристов иностранными

15.01.21 / «Комедия жизни»: Людовик XIV и Мольер

24.07.20 / Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на папарацци за фотографии сына Арчи, сделанные на территории их дома

20.04.22 / Мнение: Это случилось в Физтехе

23.03.22 / Ольга Бузова задержана по подозрению в организации экстремистского сообщества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика