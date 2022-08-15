Названы полезные свойства чернослива
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Все знают, что чернослив полезен для здоровья человека благодаря содержанию витаминов и прочих фитонутриентов. Однако лишь недавно было доказано, что этот продукт позволяет восстановить утраченную костную массу.
Специалисты провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Они отобрали самок, у которых зафиксировали сниженную костную массу и уменьшенный уровень эстрогена. Подопытных кормили черносливом и стали замечать, что состояние животных улучшается, в кости приходят в норму. Также обнаружили повышение выработки жирных кислот в кишечнике.
По мнению специалистов, такое действие чернослива основано на содержании в них естественных пребиотиков в виде углеводов и полифенолов, которые благотворно влияют на микробиом кишечника.
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