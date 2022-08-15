Почему так сложно худеть во время менопаузы и как сделать процесс эффективнее

С возрастом, особенно после менопаузы, большинству женщин становится все сложнее сбрасывать вес и поддерживать хорошую форму. Это происходит в основном из-за гормональной перестройки организма. Вот несколько причин того, почему так происходит, а также советы, как правильно худеть и поддерживать женское здоровье.

Почему сложно худеть во время менопаузы

Многие женщины страдают от того, что их вес с возрастом значительно увеличивается. Гормональный баланс в организме меняется, а это приводит и к изменениям фигуры.

После 40 лет наш организм начинает снижать выработку женских половых гормонов. Огромную роль в поддержании веса играет гормон эстроген. Чем меньшее его количество в организме, тем быстрее происходит накопление жировых отложений. При этом значительно снижается уровень физической активности.

Еще одной причиной набора веса может быть уровень энергии, который требуется нашему телу. Чем старше становится женщина, тем меньше энергии ее тело использует для выполнения определенной работы. Именно поэтому в молодом возрасте мы быстрее сжигаем жир, чем во время менопаузы.

Еще одной причиной набора веса в период менопаузы является изменение метаболизма. При снижении уровня женских половых гормонов замедляется метаболизм. Это значит, что организм намного хуже переваривает пищу, особенно крахмал и сахара, а энергия расходуется гораздо медленнее.

С возрастом снижается количество мышечной массы, а вместо мышц появляются жировые отложения.

Набор лишнего веса может происходить по причине ухудшения перистальтики кишечника. С возрастом мышечный тонус кишечника снижается, и пища начинает перевариваться намного хуже, чем в молодом возрасте. В итоге появляются спазмы кишечника, повышенное газообразование, запор. Это все приводит к отложениям на талии.

Как лучше худеть

Стоит регулярно заниматься спортом. Ежедневные физические упражнения играют важную роль в процессе похудения во время менопаузы.

Отличной идеей будет использование велосипеда вместо автомобиля. Это поможет укрепить мышцы ног. Чтобы хорошо похудеть, нужно довольно интенсивно тренироваться.

Стоит обеспечить для себя 5-разовое питание. Однако при этом важно потреблять в основном овощи и фрукты а не жирные и калорийные продукты. Стоит минимизировать в рационе продукты, содержащие сахар.

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Желательно избегать обработанной пищи, так как это негативно скажется на процессе потери веса. Не стоит приобретать уже готовые блюда, пирожные, выпечку.

В свой рацион обязательно нужно включить белок. Это может быть мясо, птица, молочные продукты, рыба. Кроме того, не стоит забывать об углеводах, таких как цельнозерновые продукты и картофель.

Важно поддерживать достаточный уровень гидратации. В день нужно выпивать не менее 2 л воды. Стоит избегать подслащенных чаев и газированных сладких напитков. Чем больше воды пьете, тем быстрее и эффективнее перерабатывается пища.

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Как стоит худеть в 50 лет

Когда женщине исполняется 50 лет, процесс похудения несколько затрудняется и становится более медленным.

Чтобы ускорить этот процесс, нужно сжигать лишние калории. Для этой цели идеально подойдет плавание и ходьба.

Что стоит есть на завтрак

На завтрак лучше всего есть овсянку с семенами льна или черникой. Также можно выпить чашечку чая или кофе без сахара.

Если потребляете белки вечером, то утром в рационе могут быть углеводы. Важно не пропускать завтраки, так как в период менопаузы это один из самых главных приемов пищи. Все это по причине того, что на завтрак нужно есть большую часть дневной порции углеводов, чтобы можно было получить заряд энергии на весь день.

Каких продуктов стоит избегать

Стоит отказаться от всех видов высококалорийных продуктов. Это белая мука и все виды и формы пасты, пиццы.

Также нежелательно есть шоколад и яйца, кетчуп, маргарин, попкорн, белый хлеб и рис.

Правила питания

Не стоит есть слишком поздно вечером. В идеале последний прием пищи должен быть примерно за три часа до сна.

Вечером в рационе должны присутствовать в основном белковые продукты. Нужно есть меньшие порции, но более часто.

В рационе питания обязательно должны присутствовать цельные зерна, свежие фрукты и овощи, протеин.

Стоит завести специальный дневник и записывать в нем всю потребляемую за день пищу, чтобы можно было максимально удобно считать калории.