Золотой маникюр вернется в моду этой осенью: как его стильно вписать в свой деловой образ

Этой осенью в моду вернется золотой маникюр. Он отличается красотой, яркостью и эффектностью. Но уместны ли блестящие золотистые ногти на работе? Ведь во многих офисах дресс-код предусматривает неброский и минималистичный нейл-арт. Однако золотой маникюр необязательно должен быть кричащим. Он может быть скромным и элегантным. В статье мы расскажем, как его стильно вписать в свой деловой образ.

Рисунок в виде небесных светил

Вы можете украсить ногти мини-рисунками в виде небесных светил: луны, звездочек, солнца. Их лучше создавать на нюдовом фоне. Такой маникюр выглядит элегантно и неброско, но в то же время модно.

Обратный французский маникюр

Обратный французский маникюр идеально подходит для делового образа. Он выглядит более необычно, чем традиционный френч.

Покройте ногти лаком пастельных или нюдовых оттенков. Добавьте золотой декор в область ногтевой лунки. У вас получится утонченный и нарядный дизайн.

Зеркальный эффект

Если офисный дресс-код допускает более смелые варианты маникюра, то покройте ногти золотистым лаком с зеркальным блеском. Такой маникюр гармонично сочетается с любой одеждой.

Если такой нейл-арт кажется вам слишком броским, то используйте лак с зеркальным блеском на одном или двух пальцах на каждой руке. Остальные ногти покрасьте в более сдержанные оттенки.

Классический френч

Если вы хотите использовать золотые оттенки в классическом французском маникюре, то отдавайте предпочтение самым сдержанным тонам с умеренным блеском.

Френч идеально подходит для овальной формы ногтевой пластины. Если у вас короткие квадратные ногти, то нанесите на их кончики очень тонкие полоски золотого лака.

С блестками

Маникюр с золотыми блестками выглядит ярко и нарядно. Но такой вариант нужно включать в офисный стиль осторожным и элегантным способом. Сплошной тон с блестками следует использовать на одном или двух пальцах. Остальные ногти оформите в стиле френч с золотистыми кончиками.

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Бэби-бумер

Бэби-бумер – это маникюр с эффектом градиента. При этой технике основание ногтя окрашивается в более интенсивный оттенок. который очень плавно переходит в нюдовый тон.

Маникюр в этом стиле можно украсить крошечными золотыми блестками. Такой дизайн идеально сочетается с офисным стилем.

Дизайн из золотой фольги

Дизайн из золотой фольги хорошо вписывается в офисный образ, если использовать его умеренно. Вы можете выбирать разные оттенки декора – от цвета красного золота до песочно-желтого. Они красиво выделяются на пастельном фоне теплых тонов.

Вы можете создать дизайн из кусочков золотой фольги неправильной формы. Их располагают в произвольном порядке на нюдовом или молочно-белом фоне.

“Мраморные” ногти с золотом

Ногти, покрашенные “под мрамор”, выглядят стильно. Добавьте тонкий золотистый декор у основания ногтевого ложа. Такой маникюр смотрится очень изысканно и оригинально.

Золотые листочки на нюдовом фоне

Попробуйте скромный и минималистичный вариант золотого маникюра. Покройте ногти нюдовым лаком и украсьте их блестящими листочками. Такой дизайн выглядит очень изящно.

Заключение

Золотой маникюр допускается сочетать с деловым стилем одежды. Но для офиса следует выбирать самые сдержанные варианты нейл-арта в золотистых тонах.