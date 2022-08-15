 

Вырви газ

15.08.2022, 22:00, Разное
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Александр Минеев — о войне ценностей

Если выбор стоит между тем, открутить термостат отопителя в доме на два градуса назад и принимать душ пять минут вместо десяти, или получить труп сына с фронта в цинковом гробу, то европеец выберет первое.Газовый шантаж РФ не удался, санкции сняты не будут. Европейцы выбирают мёрзнуть две зимы. План так и называется: «Беречь газ ради безопасной зимы».

Источник: Новая газета


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