Вырви газ

Александр Минеев — о войне ценностей

Если выбор стоит между тем, открутить термостат отопителя в доме на два градуса назад и принимать душ пять минут вместо десяти, или получить труп сына с фронта в цинковом гробу, то европеец выберет первое.Газовый шантаж РФ не удался, санкции сняты не будут. Европейцы выбирают мёрзнуть две зимы. План так и называется: «Беречь газ ради безопасной зимы».

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