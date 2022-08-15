Мнение: Лишние деньги?

Президент Татарстана подписал указ об увеличении на 100 тыс. рублей единовременных выплат бойцам, сформированных в Татарстане именных батальонов «Алга» и «Тимер». Раньше обещали выплатить каждому добровольцу 260 тыс. после пересечения границы РФ для участия в спецоперации на Украине. Теперь обещают выплатить уже по 360 тыс. рублей.

И это при том, что первый батальон – «Алга» – торжественно проводили на Украину еще в июле. Проводы состоялись в актовом зале Казанского танкового училища.

Интересны зачем понадобилось повышать выплаты? Потому что инфляция? У Татарстана появились лишние деньги, а для будущих героев никаких дополнительных выплат не жалко? Или потому что иссякли добровольцы?

Фотография отсюда

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