С начала года число нелегальных въездов в Евросоюз подскочило на 86 процентов

За первые семь месяцев 2022 года число незаконных пересечений границы ЕС увеличилось на 86% по сравнению с тем же периодом за прошлый год, приводит BFM TV данные европейского агентства по безопасности внешних границ (Frontex). Самым активным остаётся балканское направление, а на восточном число нелегалов без учёта украинских беженцев сократилось на 32%.



AP

Число нелегальных въездов в Евросоюз с января по июль выросло на 86% по сравнению с тем же периодом за прошлый год, пишет BFM TV со ссылкой на европейское агентство по безопасности внешних границ (Frontex). Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, всего с января в ЕС перебралось 155090 мигрантов, причём в июле зарегистрировали 34570 человек — годовой прирост составил 63%. Агентство уточняет, что при расчётах не учитывались украинские беженцы, которые проходили через пункты пересечения границы.

Как указывает Frontex, более 14866 нелегалов прибыли через Балканы, что «почти в три раза больше», чем в июле прошлого года. Это направление остаётся «самым активным»: за семь месяцев текущего года там зарегистрировали 70770 случаев незаконного пересечения границы. Таким путём главным образом пробираются в Европу мигранты из Сирии, Афганистана и Турции.

В центральном Средиземноморье с начала года зарегистрировали более 42500 нелегалов, что на 44% выше по сравнению с тем же периодом за прошлый год. На восточных берегах Средиземного моря продолжает расти число мигрантов, которое выросло «более чем в два раза» по сравнению с прошлым годом. Почти половину всех зарегистрированных случаев в этом регионе приходится на Кипр, а большинство беженцев составляют выходцы из Сирии, Нигерии и Конго.

На восточных границах ЕС число незаконных переходов за этот год снизилось на 32% и составляет 2923 человек. На этом направлении преобладают украинцы, белорусы и иракцы. По подсчётам Frontex, с начала российской спецоперации в Европу переехало 7,7 миллионов жителей Украины.

Наконец, число нелегальных въездов по обе стороны Ла-Манша увеличилось на 55% по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года. В 2022 году здесь выявили уже 28000 случаев пересечения границы, приводит BFM TV данные европейского агентства по безопасности внешних границ.