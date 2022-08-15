Путин назвал глупостью попытки «отменить Россию»
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Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам форума «Таврида.Арт», заявил, что попытки «отменить Россию» бесперспективны и глупы.
«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», – передает ТАСС слова Путина.
Также глава страны заявил, что тысячелетняя история РФ учит необходимости быть сильными, а также необходимости быть вместе.
«Сегодня вы все рядом, готовы объединять усилия ради достижения общих целей, а значит, уверены: чтобы быть сильными, нужно быть вместе. Этому учит вся богатейшая тысячелетняя история России», – сказал президент России.
Путин отметил, что любовь к Родине, стремление к саморазвитию, желание помогать людям делают народ РФ непобедимым.
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