 

Избаловала – Личное мнение

15.08.2022, 20:15, Разное
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На фоне отсутствия нового мужика Ксюндель Бородина принялась рассуждать о том, что родила бы ещё.

На этот раз — сына.


Фото: Соцсети

Как почему? Причин несколько.

Во-первых, как считает Ксюндель, у неё — боевой характер. Во-вторых, правда, есть и минус — мальчишку бы она избаловала.

«С самого детства я была уверена, что у меня будет сын. Учитывая мой боевой характер, думала, бог мне даст сына. А в итоге он наградил меня чудесными девочками, которые женственнее, чем я, лучше меня во всем. Мальчишку я бы избаловала — это у меня хорошо получается».

На счёт характера не скажу — как по мне, так натура у Ксюнделя скорее просто склочная. Ругается постоянно, обзывается и крайне непоследовательна в любви и ненависти.

А вот про избалованность не поспоришь. Скольких Ксюндель избаловал мальчишек?

Как встретит на поляне публичной трансляции, так тащит в дом и балует. Последний так вообще бизнесменом заделался, пока кота дрессировал. Сядет, бывает, в хинкальной и манты в чужие декольте бросает — балуется.

Весело ему, смешно.

Ни к чему хорошему такое баловство, как стало известно позднее, не привело: избаловался вконец и сбежал.

Но то — чужие пацаны. А если родить своего? Что ж, можно и попробовать. Найти бы теперь от кого.

Как вы относитесь к избалованным мужикам? Встречали?

Источник: Лена Миро


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