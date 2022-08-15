 

Малоимущие немцы боятся, что зима станет для них «абсолютной катастрофой»

15.08.2022, 19:55, Разное
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Энергетический кризис вызывает особое беспокойство у тех, кому и без того с трудом удаётся свести концы с концами. Рост цен больнее всего бьёт по малообеспеченным гражданам Германии, живущим на социальное пособие. Они опасаются возможных отключений электричества и отопления и боятся, что предстоящая зима станет для них «абсолютной катастрофой».


AP

Около двух десятков человек собрались на акцию протеста в Кёльне. Всех их объединяет обеспокоенность проблемой бедности: большинство из них затронуты ею сами, другие присоединились к ним в знак солидарности, рассказывает немецкий телеканал ZDF.

Кати Б. помогла организовать протестную акцию. 40-летняя женщина сама страдает от бедности, поскольку не может работать по состоянию здоровья. В течение многих недель она участвовала в движении #I’mPoor. Ей потребовалось мужество, чтобы открыто затронуть тему бедности. Но борьба за признание и перемены мотивируют её: «Нужда очень велика, а предрассудки [в отношении людей, страдающих от бедности] — ещё больше. Необходимо много просветительской работы».

Кати живёт примерно на €450 базового материального обеспечения в месяц. Государство не компенсирует ей расходы на электроэнергию. Она получает дополнительные €10 только потому, что получает горячую воду от электричества: «Этого уже и раньше было недостаточно. Если цены на электричество сейчас вырастут, я не знаю, как я буду принимать душ. Холодный душ летом —это нормально, но зимой это будет абсолютной катастрофой».

40-летняя женщина старается как можно дольше не тратить единовременную выплату в размере €200 из пакета помощи федерального правительства, чтобы быть готовой к повышению цен на электроэнергию.

Другие люди, которых затрагивает та же проблема, согласны с ней. Ханс Рёриг получает социальное пособие уже 9 лет, в том числе по состоянию здоровья. Текущую ситуацию он характеризует как «очень критическую». Сам он живёт крайне экономно, но вот уже два месяца замечает, что денег уже не хватает: «200 евро, которые были выплачены, пока что покрывают самое необходимое, но это не помогает двигаться вперёд».

Хайке, которая также принимает участие в акции протеста в Кёльне, восклицает: «Я в ярости». Она получает базовое материальное обеспечение. Инфаркт головного мозга сделал её нетрудоспособной несколько лет назад. Сейчас она обеспокоена высокой стоимостью электроэнергии: «У меня уже есть фиксированный тариф на электроэнергию, который составляет чуть меньше 60 евро». Однако в соответствии с системой базового материального обеспечения она имеет право только на фиксированную ставку в €36, и это проблема.

Эксперт по рынку труда профессор социологии Юрген Шупп призывает к облегчению положения нуждающихся, а также критикует власти: «Безусловно, необходимо, чтобы низшие слои также были освобождены от повышенных расходов на электроэнергию и продукты питания, чтобы им не пришлось жить в нищете».

Кати из Кёльна надеется, что до отключений электричества и отопления не дойдёт. В настоящее время она черпает силы в своей приверженности движению в поддержку бедных. Для неё это движение создало участие в общественной жизни, которой у неё раньше не было. Ей очень нравится обмен опытом и личные встречи с другими людьми, страдающими от бедности. Повседневные заботы невозможно забыть, но, по крайней мере, это делает их немного более терпимыми, заключает немецкий телеканал ZDF.

 


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