Шольц заявил о намерении и дальше работать над введением санкций против России

Канцлер Германии Олаф Шольц в Осло на пресс-конференции в рамках заседания Северного совета сообщил о намерении работать в направлении введения дальнейших санкций в отношении РФ из-за ситуации на Украине.

«Вместе мы приняли много серьезных решений, и это часть нашего успеха. Санкции, которые мы уже ввели не только в отношении олигархов и лиц, виновных в войне, но и в отношении российской экономики, очень эффективны. И мы будем продолжать работать в этом направлении», – цитирует Шольца ТАСС.

Ранее французские СМИ напомнили о том, как министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил 1 марта, что антироссийские санкции «до ужаса» эффективны.

Напомним, западные СМИ признали энергетическую победу России. Газета Wiener Zeitung написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. Большинство жителей стран Европы высказались против введения антироссийских санкций.

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