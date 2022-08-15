Глава Пентагона заразился коронавирусом

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник сдал положительный тест на коронавирус, он ушел на самоизоляцию, но при этом его последний личный контакт с президентом Джо Байденом состоялся 29 июля.

«Сегодня утром я получил положительный результат теста на коронавирус. У меня умеренные симптомы, и я пробуду дома на карантине в течение последующих пяти дней в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (одного из двух медрегуляторов – прим. ВЗГЛЯД) США», – говорится в обнародованном письменном заявлении главы Пентагона, передает РИА «Новости».

По словам Остина, он продолжит работать и исполнять все обязанности главы оборонного ведомства.

«Мой последний личный контакт с президентом состоялся 29 июля», – проинформировал министр обороны США.

Напомним, ранее Белый дом распространил письменное заявление лечащего врача главы американской администрации Кевина О’Коннора, который сообщил, что антигенный тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал положительный результат. В Белом доме сообщили, что Байден будет находиться на карантине, пока его тест на коронавирус не покажет отрицательный результат. Кроме того, в администрации США отменили поездки американского лидера, запланированные на 31 июля и 2 августа.

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