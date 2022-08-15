 

Глава Пентагона заразился коронавирусом

15.08.2022, 19:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник сдал положительный тест на коронавирус, он ушел на самоизоляцию, но при этом его последний личный контакт с президентом Джо Байденом состоялся 29 июля.

«Сегодня утром я получил положительный результат теста на коронавирус. У меня умеренные симптомы, и я пробуду дома на карантине в течение последующих пяти дней в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (одного из двух медрегуляторов – прим. ВЗГЛЯД) США», – говорится в обнародованном письменном заявлении главы Пентагона, передает РИА «Новости».

По словам Остина, он продолжит работать и исполнять все обязанности главы оборонного ведомства.

«Мой последний личный контакт с президентом состоялся 29 июля», – проинформировал министр обороны США.

Напомним, ранее Белый дом распространил письменное заявление лечащего врача главы американской администрации Кевина О’Коннора, который сообщил, что антигенный тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал положительный результат. В Белом доме сообщили, что Байден будет находиться на карантине, пока его тест на коронавирус не покажет отрицательный результат. Кроме того, в администрации США отменили поездки американского лидера, запланированные на 31 июля и 2 августа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02.22 / Марка Skoda начала производство электрического купе-кроссовера Enyaq Coupé iV

12.02.21 / Видео: Белорусы опять полюбили Россию

01.02.22 / Коммунальная авария произошла на Зольной улице в ночь на 1 февраля

06.07.20 / В атаке на иранский ядерный объект обвинили Израиль

12.11.21 / Полиция еще не установила, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм нардепа Полякова – начальник главка Киева

06.08.20 / Западные и восточные немцы так и не нашли своё место в общей истории

22.03.21 / В Исландии извержение вулкана сняли с вертолета и дронов. Видео

26.11.20 / Со российской сборной по биатлону сняли карантин

17.09.21 / В Белоруссии подвели итоги учений «Запад-2021»

05.12.21 / Путин поддержал законопроект о страховании жизни и здоровья добровольцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика