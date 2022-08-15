В Киеве убрали мемориальную доску Михаилу Булгакову

Мемориальную доску писателю Михаилу Булгакову демонтировали со стены здания Института филологии Киевского национального университета им. Шевченко, сообщают СМИ.

Инициирована ликвидацию доски общественная организация «Экспертный корпус», передает ТАСС со ссылкой на издание «Цензор».

По словам представительницы данного объединения Татьяны Швидченко, снос памятной доски – это «вопрос безопасности и достоинства». В Киеве остаются еще один памятник и две мемориальные доски Булгакову.

Ранее сообщалось, что бюст писателя Максима Горького снесли в городе Александрия – районном центре Кировоградской области Украины.

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