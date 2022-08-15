 

Мария Шейх, солистка группы “2Маши”, рассказывает о своей тяжелой болезни

15.08.2022, 19:43, Разное
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Во время поездки в Санкт-Петербург певица Мария Шейх едва не впала в кому. Звезду поместили в реанимацию, где она едва не умерла. Однако опытные врачи смогли ей помочь.
Мария вышла на прямую связь со своими поклонниками, чтобы поделиться тем, как тяжело прошла ее неделя. Во время пребывания в Санкт-Петербурге она получила травму головы. Певица была немедленно госпитализирована и еще девять дней находилась в реанимации.

“Один шаг – и кома. Я временно ослепла, и это сводило меня с ума. Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть и есть”. Маша говорит: “Я родилась в третий и последний раз. Это чудо, что я до сих пор жива”.

По словам певицы, это были самые сложные и напряженные девять дней в ее жизни. Я не знаю причины и как это произошло. Но до этих трансформаций они со мной не происходили”. Шейх философски заявляет, что ни моя жизнь, ни я не будем прежними.

32-летняя певица поблагодарила своих поклонников за поддержку и заявила, что читает каждое сообщение, которое они ей присылают. В заключение артистка сказала: “Я снова вместе с вами”, и что она надеется вернуться к творчеству как можно скорее.

Примечательно, что ранее в Сети обсуждалась новость о том, что Мария Зайцева и Мария Шейх расстались. Это не соответствует действительности. Только две вокалистки, обе женского пола, решили заняться другими проектами и посвятить свое время сольному творчеству.

“Начну с того, что мы работали вместе и продолжаем работать вместе. Мы не прекратим работать вместе. Мы продолжаем творить, сочинять и гастролировать с большим энтузиазмом. Мы также выпускаем новые песни. У нас много планов, и мы с удовольствием их выполняем. У нас также есть желание участвовать в собственных проектах”, – сказала Зайцева.


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