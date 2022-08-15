 

Виктория Цыганова призналась в любви к одиночеству

15.08.2022, 19:43, Разное
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Виктория Цыганова пояснила подписчикам своего Telegram-канала, как относится к славе. Популярная артистка шансона, так и не ставшая мамой, призналась в любви к одиночеству.
Певица Виктория Цыганова, как и многие другие селебрити, активно пользуется соцсетями. В них она общается с поклонниками, делится своими творческими планами и впечатлениями. Супруга продюсера, дизайнера и поэта-песенника Вадима Цыганова так и не смогла стать мамой. Однако, как оказалось, она даже наслаждается одиночеством. Более того, популярная артистка призналась, что и общаться в социальных сетях для Виктории Цыгановой также стало не очень привлекательным. Она все больше любит одиночество, потому чувствует себя более комфортно без настойчивых поклонников, журналистов и даже коллег.

При этом данный факт говорит не о лени или апатии, просто у звезды эстрады 1990-х годов попросту нет времени на всевозможные вечеринки и мероприятия. Ее дневной график очень насыщен, ведь она занимается не только музыкой и записью новых песен. Звезда также известна своей активной общественной позицией.

Помимо того, Цыганова создает одежду по собственному дизайну и пользуется успехом на этом поприще. Стоит отметить, что сейчас 58-летняя звезда вместе с мужем проживает в собственном доме в Подмосковье. Время от времени она появляется в телеэфирах на шоу, а также представляя собственный модельный бренд «TSIGANOVA».


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