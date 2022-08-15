Мнение: Планы развития авиации, каннибализм самолётов и глобальный дефицит авиазапчастей

1. Правительство недавно утвердило план развития авиации до 2030 года. Судя по тому, сколько предполагается производить гражданских самолётов, нехватка компонентов, которую устроил нам Запад, должна быть преодолена к 2025 году, что позволит выпускать более 100 воздушных судов в год (ссылка).



В правительстве настроены оптимистично, рассчитывая сравнительно быстро импортозаместить всё необходимое, а что не получится быстро импортозаместить, купить у азиатских поставщиков.

2. Пока что, однако, компонентов не хватает даже на текущий ремонт самолётов. Из-за этого приходится прибегать к экстренным мерам (ссылка):



Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», уже начали разбирать самолёты, чтобы получить необходимые запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций. Об этом пишет Reuters со ссылкой сразу на четыре источника в отрасли.

Эти шаги соответствуют совету, который получили авиакомпании в июне: использовать некоторые самолеты на запчасти, чтобы остальные самолеты иностранного производства могли продолжать летать как минимум до 2025 года.

Эксперты в области авиации предупреждали, что российские авиакомпании, скорее всего, начнут снимать детали со своих самолетов, чтобы поддерживать их в летной годности, но сейчас перешли от слов к делу. Как минимум один российский самолет, Sukhoi Superjet 100, и Airbus A350, оба эксплуатируемые Аэрофлотом, в настоящее время разбираются, сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом Airbus A350 был почти новым.

3. Я уже писал, что из-за дефицита запчастей, вызванного западными санкциями, страдает не только российский автопром, но и мировой. Такая же ситуация наблюдается и в авиапроме (ссылка):

Как сообщает The Wall Street Journal, крупные мировые авиакомпании вынуждены приостанавливать полёты из-за нехватки запчастей для самолётов.

Lufthansa, крупнейшая авиакомпания Германии, борется с нехваткой запчастей и вынуждена закупать такие компоненты, как панели для салона, из других частей мира.

Qatar Airways держит Airbus A380 в режиме ожидания на тот случай, если самолёты из-за нехватки запчастей не смогут летать. Кроме того, самолёты находятся в воздухе меньше времени, чтобы справиться с последствиями задержек с техническим обслуживанием двигателей.

Представители отрасли неоднократно предупреждали, что от введения всевозможных санкций против России в итоге может сильно пострадать сама Европа и другие страны мира. Недавно стало известно, что из-за санкций против России у Airbus и Boeing сложности с производством «критических» деталей для самолётов.

Ещё в марте Boeing приостановил закупку титана в России, при этом компания получала из РФ треть всего титана. Кроме того, компания прекратила отправку запчастей для самолётов российским авиакомпаниям. Впрочем, Евросоюз не стал вводить санкции против российской «ВСМПО-Ависма» — крупнейшего производителя титана в мире.