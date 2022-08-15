Герой России Богатов показал, как “ищет тело Пригожина” в Попасной

14 августа ряд украинских Telegram-каналов и СМИ заявили, что украинские войска нанесли ракетный удар с использованием HIMARS по якобы штабу “ЧВК Вагнера” в Попасной. По некоторым сведениям, там в это время мог находиться Евгений Пригожин. Некоторые противники России поспешили предположить, что бизнесмен погиб.

Сомнения сегодня развеял Герой России Андрей Богатов, который прислал каналу RSOTM вчерашние фотографии из Попасной.

“Ищем с Пригожиным его тело”, — прокомментировал Богатов.

Освобождение Попасной стало одним из ключевых эпизодов специальной операции на Украине. ВСУ превратили город в укрепленный фортификационный район, однако бойцам “ЧВК Вагнера” удалось взломать оборону противника. После взятия города российские подразделения смогли развить наступление в Донбассе сразу по нескольким направлениям.