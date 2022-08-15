 

Стали известны имена наставников нового сезона шоу “Голос”

15.08.2022, 19:34, Разное
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Поклонники шоу “Голос” ликуют – главная кнопка страны возвращает в эфир главную музыкальную передачу. Традиционно открывать программу будет “Голос 60+”. На протяжении всего лета проходили в телецентр “Останкина” стекались все желающие принять участие в шоу, а завтра начнутся так называемые слепые прослушивания. Премьеру программы зрители могут ждать уже в ближайшее время. Об этом сообщает дирекция общественных связей Первого канала.

Кстати, накануне стали известны имена наставников, которые будут оценивать участников. В креслах жюри в этом сезоне будут такие известные личности, как Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Последние два артиста впервые примерят на себя роль наставников “Голоса”, а потому волнуются не меньше, чем сами участники.

Стоит отметить, что принимать участие в программе будут не только профессионалы, но и любители. Так, на кастинг приходили представители самых разных профессий: от сварщика и скульптора до врача-анестезиолога и педагога.

Напомним, в прошлом году победителем телепроекта стал Михаил Серебряков. 97-летний дедушка пришел на шоу с желанием спеть, а стал настоящей звездой экранов. Своим пронзительным голосом он завоевал сердца зрителей и жюри.


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