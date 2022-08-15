 

В Мурманске похищено несколько тысяч кубометров вакуума

15.08.2022, 19:33, Разное
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Западно-арктическое региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту исчезновения нескольких тысяч кубометров вакуума со склада в Мурманске.

Крупная партия вакуума была закуплена хозяйственным департаментом горсовета для собственной службы клининга. Сумма контракта с крупным мировым производителем – аргентинской фирмой Sierra internacional Ltd – составила 230 млн рублей. Вчера партия прибыла в порт Мурманска и после необходимых таможенных процедур была перекачана в специальные транспортные средства. Однако по прибытии машин на склад цистерны уже были пустыми.

Следователи уже допросили водителей и экспедиторов, но местонахождение украденного груза установить не смогли. За информацию о похищенной партии вакуума назначено крупное вознаграждение.

– Лиц, располагающих любой информацией о причастных к краже или о пропавшем товаре, просят позвонить в горсовет или по телефону 112, – пишет муниципальная газета «Вечерний Мурманск».

По оценкам экспертов, стоимость вакуума на чёрном рынке может доходить до $180-200 за кубометр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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