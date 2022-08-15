“Адидасы” из 90-х и цветные модели: трендовые тенденции женских кроссовок на осень 2022 года
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Как бы нам не нравилась различная обувь от босоножек на платформе до балеток и тапочек, нашими фаворитами всегда были и будут женские кроссовки. Причина этого вполне очевидная. Все дело в том, что такая обувь удобная и ее можно носить как с платьями, так и с костюмами.
Есть множество вариантов кроссовок, именно поэтому, можно легко подобрать желаемую для себя модель, которая понравится больше всего. Вот несколько отличных моделей, которые будут в моде осенью 2022 года.
Salomon (главное фото)
Можно уверенно сказать о том, что совершенно любая модель этого бренда сейчас в моде. Отлично смотрятся кроссовки с регулируемой резиновой застежкой.
Самыми популярными являются модели с черными деталями или полностью черные.
Adidas
Такие кроссовки часто выбирают для себя знаменитости. Изначально они появились как обувь для мини-футбола в 50-х годах и с тех пор превратились в самые желанные кроссовки для осени.
Чтобы создать довольно простой и непринужденный стиль, стоит сочетать их вместе с парашютными штанами.
Asics
Эти кроссовки с металлическими вставками и сетчатым верхом являются идеальной обувью для создания красивого и современного образа даже в те дни, когда не знаете, что надеть.
Такие кроссовки сочетаются совершенно со всем, в частности, с плиссированной юбкой-миди, джинсами, платьем из фатина. Самое главное, чтобы кроссовки контрастировали с остальной частью наряда.
Nike
Можно найти множество различных цветовых сочетаний такой обуви.
Благодаря наличию довольно характерного перекрещивающегося шнурка получается довольно практичный дизайн кроссовок.
New Balance XC-72
Это практичный и универсальный дизайн кроссовок. Лучше всего они смотрятся вместе с высокими белыми носками, серым спортивным костюмом и золотыми украшениями.
Благодаря этому можно создать изысканный внешний вид.
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Autry
Белые кроссовки с эстетикой 80-х годов с цветными деталями пользуются огромной популярностью.
Это просто идеальная обувь для завершения стильного и изысканного образа. Хорошо сочетаются кроссовки с неформальной одеждой. Отличным вариантом станут любимые широкие джинсы и бейсбольная куртка-бомбер.
Цветные конверсы
Время от времени классическая модель кроссовок становится трендом.
После пары сезонов, когда конверсы выглядели в основном как низкие берцы в черном и белом цвете, однако этой осенью в моде будут высокие кеды различных оттенков.
Отлично будет смотреться обувь зеленого цвета, который является самым настоящим хитом сезона.
Яркие New Balance 550
Это одни из самых желанных кроссовок в следующем сезоне, и это очень хорошая инвестиция в наш внешний вид.
Ретро-стиль такой обуви позволяет легко сочетать ее со всеми видами джинсов. Кроме того, такие кроссовки можно комбинировать с чем угодно по своему желанию.
PUMA
Кроссовки в стиле 80-х годов продолжают пользоваться огромной популярностью. Толстая подошва, перфорированный носок, черные детали делают эту модель очень стильной и современной с оттенком ретро.
Отлично смотрится сочетание черного и белого. Это идеальные кроссовки, которые можно носить каждый день на учебу, работу или просто прогулку с друзьями.
Golden Goose
Это красивые, стильные и универсальные кроссовки, которые выбирают для себя многие знаменитости.
Хорошо смотрится такая обувь вместе с футболкой с рисунком, юбкой и черным блейзером.
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