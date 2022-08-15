 

Мнение: Воздух Родины

15.08.2022, 19:05, Разное
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Вот вы спрашиваете – что такое НБС. Некоторые меня обвиняют, что я “всё придумал” и “мы не такие”. Пожалуйста – вот подлинная запись из блога экс-чиновника в Сибири. Товарищ искренне недоумевает:

“СИБИРСКИЙ ВЗГЛЯД на укроневойну.
Давайте я чисто конкретно заясню.
В 1990-е в Новосибирске были прайсы на убийство. Убить вице-мэра – столько- то ну и т.п. Цены вполне демократичные.
Убить меня по прайсу стоило около 2 штук баксов.
А я человек маленький.
Вицегубера убить стоило десятку примерно.
Губера убить – это миллионы и проще было с ним договариваться, чем его убивать.
Ну окей, умножим все на десять.
За миллиард легко убить всех зеленских, арестовичей и т.п.
Но это не делается, вместо этого идет война на многие миллиарды в день.
Как так? В чем прикол?”

Тут главное, что это не стёб, не розыгрыш, не хохма и не троллинг. Это МЫСЛИ. Человек думает. Не может понять – почему? Ломает голову, ему интересно.

Что, в свою очередь, означает – человек проникнут идеологией “НБС” полностью. Он не “хочет стать скотом” – он стал им до кончиков пяток. Он мыслит как скот, рассуждает как мерзавец – и искренне не понимает, как вообще можно иначе. И подчеркну – это официальное лицо, высокого уровня. Не бомж с помойки, не урка из тюремной камеры. В принципе – приятный собеседник, давно у меня в друзьях. Начитанный. Уже немолодой. Но – очевидное крестьянское сознание, ярко выраженное.

А самое интересное – у большинства, это читающего, ничего не дрогнет. Это НОРМАЛЬНО. Люди просто еще и ленивы, и без воображения, поэтому мало кто заинтересуется – но те, которые заинтересуются, включатся только в поисках ответа – а в самом деле, почему нет? Деньги, что ли, экономят?

НБС – это воздух, которым мы дышим.

Источник: Размышления вольного социолога


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