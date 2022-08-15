Бесславные недели «смерти и хаоса» — вывод войск из Афганистана до сих пор бросает тень на президентство Байдена

Две августовские недели 2021 года были отмечены «смертью и хаосом» и считаются самыми бесславными за всё время президентства Джо Байдена, пишет Süddeutsche Zeitung. Годовщина вывода американских войск из Афганистана пришлась на самое неудачное время: это произошло как раз тогда, когда инициативы Байдена сопровождает относительный успех. Администрация пытается представить президента США в наилучшем свете, однако рейтинг его одобрения остаётся низким, и в ближайшие дни ему часто будут напоминать о его «впечатляющих заблуждениях».



AP

В ходе мероприятий, посвящённых предстоящей годовщине, президенту США Джо Байдену вскоре снова придётся столкнуться с этими ужасающими цифрами. По оценкам Брауновского университета, война в Афганистане обошлась США примерно в $2 трлн. Примерно к такому же выводу приходит и Гарвардская школа Кеннеди. СМИ, конечно же, снова будут проводить сравнения и выяснять, что же можно было сделать на эти деньги, пишет Süddeutsche Zeitung.

Лишь один пример: по оценкам агентства Bloomberg, на средства, потраченные на войну в Афганистане, можно было обеспечить всех детей в США местами в детских садах, школах и университетах на десять лет, и при этом осталось бы ещё $600 млрд.

Затем следуют другие, не менее важные цифры. По данным Брауновского университета, война в Афганистане унесла жизни около 240 тыс. человек. Это примерно в 80 раз больше, чем теракты 11 сентября 2001 года, которые побудили США при президенте Джордже Буше — младшем начать войну. В Афганистане погибли почти 2,5 тыс. американских солдат. Было убито более 50 тыс. талибов*, не менее 66 тыс. военнослужащих и полицейских Афганистана и почти 50 тыс. мирных жителей. Кроме того, жертвами войны стали гражданские из Пакистана, солдаты из других стран НАТО, журналисты. В результате «Талибан»* вернулся к власти.

Кабул пал 15 августа прошлого года, а 30 августа страну покинули последние американские военнослужащие. Эти две недели были отмечены «смертью и хаосом» и считаются «самыми бесславными» за всё время президентства Джо Байдена. Конечно, Байден не несёт единоличной ответственности за войну, которая длилась почти 20 лет. Но он тот, кто «довёл дело до конца» и поэтому «прочно ассоциируется с фотографиями того августа», считает автор статьи.

Согласно сообщениям нескольких СМИ, администрация Байдена в течение нескольких недель пыталась разработать план мероприятий по случаю годовщины вывода войск. Её цель состояла в том, чтобы выставить Байдена в наилучшем свете. По данным NBC, команда Байдена планирует представить дело таким образом, что, несмотря на хаос, многое в итоге удалось. Например, из страны были вывезены десятки тысяч афганцев. Как отмечает издание, если это действительно так, то этот план «довольно амбициозен», поскольку картины вывода «пропитаны жестокостью» и республиканцы не единственные, кто позаботится о том, чтобы американцы запомнили эти образы на долгие дни.

Особого упоминания заслуживают две даты. 26 августа 2021 года 13 военнослужащих Вооружённых сил США и 170 афганских мирных жителей были убиты в результате теракта в аэропорту Кабула. В результате контрудара через три дня, 29 августа, американские войска случайно убили 10 мирных жителей, в том числе семерых детей. Никто не был привлечён к ответственности за инцидент. Члены команды Байдена позже даже приводили аргументы в его защиту.

Не забываются и фотографии афганцев, цепляющихся за взлетающие самолёты, отмечает автор статьи. Некоторые из них разбились насмерть, упав с большой высоты. 30 августа последние американские военнослужащие покинули страну. Остались десятки тысяч афганцев, которые служили США в качестве помощников и переводчиков и которым взамен было обещано убежище. Было ясно, что они могут столкнуться с возмездием со стороны талибов. Представитель Совета национальной безопасности недавно заявил, что США продолжают предпринимать усилия по доставке афганцев. Однако информация о том, сколько человек планируется перевезти в США, отсутствует.

Байдену приходится вспоминать о событиях тех дней «в самый неподходящий момент» — сейчас его деятельность сопровождает относительный успех. Ему удалось провести несколько важных законодательных инициатив через конгресс. Он также считает успехом убийство лидера «Аль-Каиды»** Аймана аз-Завахири в Кабуле в конце июля. Байден подчеркнул, что ликвидация аз-Завахири с помощью беспилотника показывает, что США способны бороться с террористами в Афганистане или где-либо ещё без необходимости военного присутствия. Аз-Завахири, преположительно один из организаторов терактов 11 сентября 2001 года, считался особой мишенью. Спецслужбы США охотились за ним более 20 лет.

Но, несмотря на эти достижения, рейтинг одобрения Байдена остаётся низким и на фоне годовщины вывода войск из Афганистана он не улучшится. По результатам опроса NBC, 25% американцев считают, что Байден хорошо справился с выводом войск из Афганистана. Если посмотреть на фотографии тех дней, то это число кажется удивительно большим. Чуть более года назад Байден заявлял, что вывод будет «ответственным, продуманным и безопасным». Всего за шесть недель до падения Кабула он подчёркивал, что крайне маловероятно, что талибы захватят контроль над всем Афганистаном. В ближайшие дни Байдену будут часто напоминать об этом «впечатляющем заблуждении».

Всего через два дня после падения Кабула советник по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о расследовании инцидентов. Его результаты до сих пор недоступны, и Белый дом не сообщил даже примерную дату их возможной публикации. Однако можно с уверенностью предположить, что в настоящее время окружение Байдена заинтересовано в том, чтобы в преддверии ноябрьских выборов в конгресс делать только «самые необходимые заявления» по Афганистану. Поэтому Белому дому потребуется ещё некоторое время, чтобы разобраться в ситуации, отмечает Süddeutsche Zeitung.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.