«Таинственный посредник» выкупил флотилию танкеров для перевозки российской нефти

После начала российской спецоперации на Украине активизировались «рискованные секретные операции» по транспортировке нефти, пишет Insider. В частности, появилась информация о «таинственном» китайском посреднике, который якобы выкупил 13 грузовых судов для «секретных» перевозок через Атлантику. Это позволяет конечным покупателям российской нефти избежать поводов, чтобы их обвинили в сотрудничестве с Москвой, поясняется в статье.



AP

«Таинственный» китайский посредник закупил целую флотилию грузовых судов, чтобы использовать их для рискованных перевозок российской нефти в открытом море, пишет Insider. Эти «секретные» поставки также оказывают определённое влияние на рынок, говорится в статье.

Согласно данным сайта Lloyd’s List, который посвящён журналистским расследованиям в отношении морской деятельности, «неизвестный китайский торговец» уже потратил около $376 миллионов на покупку 13 грузовых судов. И, по имеющейся информации, эти танкеры теперь используются для «рискованной перевозки российской нефти» через Атлантику, пишет Insider.

По данным сайта, каждому используемому судну уже более 15 лет. Поэтому они, скорее всего, не относятся к каким-то определённым нефтяным компаниям и не имеют соответствующего традиционного финансирования, что указывает на «очень богатого таинственного владельца», подчёркивается в статье.

По сведениям источников, после начала российской спецоперации на Украине «рискованные секретные операции» по транспортировке нефти осуществляются всё чаще. Это позволяет конечным покупателям российской нефти избежать поводов, чтобы их обвинили в сотрудничестве с Москвой, пишет Insider. Для этого используется также специальная маркировка грузов, где не указано их происхождение и пункт назначения, говорится в статье.

Из-за введённых Западом санкций российская нефть начала исчезать с европейских рынков. И хотя США попытались воспользоваться ситуацией и занять эту нишу, однако доставка сырой нефти из США в Европу сейчас стоит в 12 раз дороже, чем в начале 2022 года, подчёркивает Insider.

При этом добыча в РФ по-прежнему остаётся на высоком уровне, что подтверждает заявление МЭА на прошлой неделе. В нём отмечается, что добыча российской нефти находится на более высоком уровне, чем предполагалось, поскольку такие страны, как Китай и Индия, продолжают охотно её закупать в больших объёмах.

В то же время хаос на энергетических рынках усугубляет обострение энергетического кризиса в Европе. И, по мнению экспертов МЭА, это приведёт к росту спроса на нефть до конца года, пишет Insider.

Кризис с поставками газа также вынуждает некоторые европейские компании переключаться с газа на нефть для производства электроэнергии. По прогнозам экспертов, это ещё больше ускорит рост спроса и окажет дополнительное давление на цены, обостряя и без того тревожные экономические тенденции, подчёркивается в статье.