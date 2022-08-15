Трамп: ФБР могло «подкинуть что угодно» во время обыска

Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что агенты ФБР во время обыска в его поместье могли подкинуть любые улики.

«Они (ФБР) могли взять и подложить все, что пожелали», – сообщил он в интервью телеканалу Fox News, информирует РИА «Новости».

По словам Трампа, ФБР заставило находящихся в его имении людей отключить камеры наблюдения и запретило им передвигаться внутри здания.

Экс-президент сообщил, что уже предложил министерству юстиции США помощь в рамках расследования по факту обыска в своем поместье, но до сих пор не получил ответа властей.

«Страна находится в очень большой опасности. Я никогда раньше не видел, чтобы уровень агрессии был настолько высок», – добавил Трамп.

По мнению Трампа, если не принять меры для снижения текущей напряженности, то в США могут произойти «ужасные вещи».

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами.

В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ.

При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными.

Пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом не вмешивается в ситуацию с обысками в имении экс-президента США Дональда Трампа и обнаружением у него ряда секретных документов.

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