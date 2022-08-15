Названо число ударов по Энергодару и району ЗАЭС

Украинская артиллерия нанесла порядка 25 ударов по Энергодару и району Запорожской атомной электростанции, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Обстрел Энергодара. За последние два часа по мирному городу – району ЗАЭС и жилым кварталам города – нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий 777», – цитирует Рогова РИА «Новости».

В понедельник сообщалось, что украинские военные ведут массированный обстрел по Энергодару и району ЗАЭС.

Напомним, ВСУ продолжают обстрелы крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.

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