Названо число ударов по Энергодару и району ЗАЭС
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Украинская артиллерия нанесла порядка 25 ударов по Энергодару и району Запорожской атомной электростанции, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Обстрел Энергодара. За последние два часа по мирному городу – району ЗАЭС и жилым кварталам города – нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий 777», – цитирует Рогова РИА «Новости».
В понедельник сообщалось, что украинские военные ведут массированный обстрел по Энергодару и району ЗАЭС.
Напомним, ВСУ продолжают обстрелы крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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