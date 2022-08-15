 

Названо число ударов по Энергодару и району ЗАЭС

15.08.2022, 18:30, Новости дня
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Украинская артиллерия нанесла порядка 25 ударов по Энергодару и району Запорожской атомной электростанции, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Обстрел Энергодара. За последние два часа по мирному городу – району ЗАЭС и жилым кварталам города – нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий 777», – цитирует Рогова РИА «Новости».

В понедельник сообщалось, что украинские военные ведут массированный обстрел по Энергодару и району ЗАЭС.

Напомним, ВСУ продолжают обстрелы крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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