Додон пожаловался в прокуратуру в связи с утечкой информации и травлей
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Адвокаты обвиненного в коррупции экс-президента Молдавии Игоря Додона обвинили следователей в распространении конфиденциальной информации, а власти — в организации травли членов его семьи.
«Просим установить и привлечь к ответственности всех, кто допустил хулиганские действия в отношении матери бывшего президента Игоря Додона. Просим привлечь к уголовной ответственности и инициировать служебное расследование в отношении прокуроров, которые незаконно распространяют данные о ходе расследования», – цитирует ТАСС письмо адвоката Николая Постурусу в адрес Антикоррупционной прокуратуры и делегации ЕС в Молдавии
В нем также обращается внимание, что «конфиденциальную информацию» передают журналистам офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией и Службы информации и безопасности.
По словам адвоката, Додон и члены его семьи регулярно подвергаются травле и оскорблениям, когда вынуждены являться на допросы в прокуратуру. На тенденциозность в подаче информации о ходе расследования не раз обращали внимание как представители смежных правоохранительных ведомств, так и политики. На прошлой неделе Додон заявил, что уличные провокаторы спонсируются правящей Партией действия и солидарности, которая поддерживает Санду.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующую главу республики Майю Санду в содействии издевательствам над его матерью.
Напомним, Додон был задержан в конце мая, его отправили на месяц под домашний арест.
Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение.
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