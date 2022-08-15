Додон пожаловался в прокуратуру в связи с утечкой информации и травлей

Адвокаты обвиненного в коррупции экс-президента Молдавии Игоря Додона обвинили следователей в распространении конфиденциальной информации, а власти — в организации травли членов его семьи.

«Просим установить и привлечь к ответственности всех, кто допустил хулиганские действия в отношении матери бывшего президента Игоря Додона. Просим привлечь к уголовной ответственности и инициировать служебное расследование в отношении прокуроров, которые незаконно распространяют данные о ходе расследования», – цитирует ТАСС письмо адвоката Николая Постурусу в адрес Антикоррупционной прокуратуры и делегации ЕС в Молдавии

В нем также обращается внимание, что «конфиденциальную информацию» передают журналистам офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией и Службы информации и безопасности.

По словам адвоката, Додон и члены его семьи регулярно подвергаются травле и оскорблениям, когда вынуждены являться на допросы в прокуратуру. На тенденциозность в подаче информации о ходе расследования не раз обращали внимание как представители смежных правоохранительных ведомств, так и политики. На прошлой неделе Додон заявил, что уличные провокаторы спонсируются правящей Партией действия и солидарности, которая поддерживает Санду.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующую главу республики Майю Санду в содействии издевательствам над его матерью.

Напомним, Додон был задержан в конце мая, его отправили на месяц под домашний арест.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение.

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