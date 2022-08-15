Счастливая, довольная и с жеребцами! Ольга Бузова нашлась в горах

Поклонники немного испугались, когда Ольга Бузова на несколько дней пропала из социальных сетей. Все искали ее, но оказалось, что она отдыхает.

36-летняя эстрадная певица исчезла из социальных сетей в четверг. Она вернулась в понедельник днем. Бузова поделилась коротким видео, на котором она запечатлена стоящей в горах в окружении прекрасных лошадей и танцующей. Она не уточнила причину своего отсутствия и, конечно, не объяснила ее.

“Боже мой, я вернулась. У меня все отлично! Все, что произошло в горах, навсегда останется в моей памяти. Я счастлива, я люблю вас”, – написала Ольга.

Отметим, что ведущая “Звезды в Африке” не известна своей скрытностью. Эта знаменитость известна тем, что открыта и предана своим поклонникам. Она рассказывает обо всем и ничего не скрывает. Вместо бесконечных постов и сториз она молчит уже несколько дней. Антон Бо, ее PR-менеджер, не мог понять, почему Антон Бо молчит и куда пропал его артист.

Никто не знает, что произошло. Считалось, что это было “затишье” в рамках подготовки к важному проекту, например, новой песне или шоу. Но этого так и не произошло. Слухи даже предполагали, что у нее был роман с влиятельным и богатым бизнесменом. По другой версии, звезда была измотана съемками в шоу этого лета и решила взять отпуск и просто перезагрузиться.

Напомним, что недавно Бузова представила публике новую музыкальную программу. Это высоко оценил Филипп Киркоров, назвав ее труженицей. Затем она улетела в ЮАР на съемки “Звезды в Африке”, второго сезона. После возвращения знаменитости пришлось сразу же отправиться на фестиваль, чтобы приступить к творческой работе. Ольга очень занята и у нее нет времени на личную жизнь. Более того, она неоднократно заявляла, что хочет стать матерью и не желает затягивать с этим.