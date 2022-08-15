 

Отказала Евстигнееву, сделала аборт от изменщика, нашла новую жену мужу: личная жизнь актрисы Хитяевой

15.08.2022, 18:10, Разное
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На экранах Людмила Хитяева часто представала в образах сильных духом женщин. В реальной жизни артистке тоже не раз приходилось проявлять твердость характера. Несмотря на огромное количество поклонников и бурную личную жизнь, в любви Людмиле Ивановне пришлось столкнуться с разочарованиями. Однако все трудности она преодолевала с гордо поднятой головой.

Своего первого супруга, актера
Александра Белокринкина, артистка встретила еще в студенчестве. Белокринкин
был хорош собой, красиво ухаживал и быстро покорил сердце актрисы, но оказался не единственным, кто боролся за ее внимание. Помимо него, яркая девушка приглянулась другому сокурснику – Евгению Евстигнееву.

Многие считали, что именно с Евстигнеевым Хитяева решится пойти под венец. Однако их взаимная симпатия так и не переросла ни во что серьезное. Актриса отказала сокурснику, чтобы быть с Белокринкиным. Вскоре влюбленные сыграли веселую студенческую свадьбу.

В первом браке артистка родила своего единственного сына Павла. Несмотря на появление наследника, союз не просуществовал долго и распался из-за сплетен злых языков. Однажды до Хитяевой дошли слухи, что муж ей изменяет. Актриса не стала проверять их правдивость и подала на развод. То, что это было ошибкой, знаменитость поняла лишь спустя много лет.

Разведясь с мужем, Людмила Хитяева далеко не сразу решилась снова связать себя узами брака. Но все изменилось, когда она встретила известного советского хирурга Бориса Якобсона. Внимательный и галантный мужчина быстро очаровал актрису и сделал ее своей женой. Однако этот союз, как и первый, оказался недолгим.

Поначалу Якобсон буквально носил супругу на руках, а спустя несколько лет брака начал заглядываться на других. Все закончилось, когда Хитяева поймала мужа на предательстве. В тот момент артистка была беременна, но не захотела рожать от изменщика и сделала аборт.

Третьим избранником звезды кино стал каскадер Валерий Леонтьев, который моложе ее на 10 лет. Они познакомились, когда Валерий был женат на другой, начали встречаться после того, как его брак распался, и прожили вместе 20 счастливых лет. Этот союз звезды тоже распался, но, в отличие от предыдущих, на доброй ноте.

Поскольку общих детей у пары так и не появилось, Хитяева сама предложила мужу расстаться и обзавестись семьей. Более того, актриса подыскала мужу другую возлюбленную, на которой он в итоге и женился. Новая супруга подарила мужчине двоих детей, а Людмила Ивановна стала желанным гостем в их доме.


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