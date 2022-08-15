Итальянский боб – главный хит осени 2022: что это за стрижка и как ее укладывать

Стилисты уверяют, что самой модной прической этой осени станет итальянский боб. Культовая стрижка из середины 60-х годов прошлого века триумфально возвращается, и милые дамы, мечтающие выглядеть гламурно, уже готовятся к походу в парикмахерскую. Объемная стрижка подчеркнет красивый овал лица и сделает акцент на тонкой шее.

Новый модный тренд

Прическа, которую называют вневременной классикой, получила свое название из-за любви к ней итальянских красоток. Моника Белуччи, Рафаэлла Карра и Софи Лорен, ставшие настоящими иконами стиля, обожают эту стрижку c правильной длиной.

Итальянский боб – трендовая прическа, идеально подходящая для тех, кто хочет привлечь к себе внимание. Стрижка, в которой волосы доходят до шеи, а кончики подстрижены слегка закругленными контурами, не выглядит строгой, как классический боб.

Хорошо забытое старое

Универсальная прическа возвращена к жизни благодаря двум парикмахерам – Нику Лэтему и Шону Полу Нотеру. Известные британские стилисты уверяют: такой боб – хорошо забытое старое. Они говорят, что вдохновляются итальянским гламуром, который никогда не был искусственным.

«Это доступная красота. Она простая и естественная, легкая и стильная. Именно поэтому прическа станет модной этой осенью», – говорят создатели салона красоты.

Трендовая стрижка универсальна и идеально подходит для всех типов лица. Кроме того, она понравится обладательницам как прямых, так и волнистых волос. В итальянском бобе акцент делается на проборе – прямом или боковом.

Пробор обязателен

Итальянский боб – гламурная версия обычного боба, а особенность стрижки заключается в текстуре, которая может быть как гладкой, так и волнистой. Прелесть любимой прически красавицы Моники Белуччи в ее универсальности: волосы можно вообще не укладывать.

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Теперь не нужно тратить много времени на сборы, чтобы выглядеть сногсшибательно. Шевелюру можно разделить пробором на любой стороне, уложить с помощью фена и круглой щетки. А если хочется показать окружающим длинную шею, нужно всего лишь убрать локоны в пучок.

Парикмахеры считают, что прямой пробор – прекрасное решение для итальянского боба. Но если у женщины не овальная форма лица, лучше всего сделать боковой, при котором будут замаскированы круглые щечки.

Как укладывать волосы

Итальянский боб, подходящий для волнистых и прямых локонов, не имеет четкой линии среза волос, в отличие от каре. Парикмахер может профилировать волосы, за счет чего они будут выглядеть более объемными. Кроме того, стилисты уверяют, что эта прическа обладает антивозрастным эффектом за счет легкой небрежности.

Дамы, мечтающие стильно выглядеть, могут повторить образ поп-дивы Бейонсе, которая укладывает густую гриву небрежными волнами с помощью фена и стайлинга за несколько минут. Она наносит мусс на влажные волосы, а затем сушит их, опустив голову вниз. Взъерошенные прядки придают образу игривость и моложавость.

А поклонницы Беллуччи при укладке могут подкрутить срез на брашинг внутрь, чтобы создать пышность по всей длине.

Спешащие на работу женщины высушивают локоны на воздухе или придают им форму с помощью мусса или геля. Но если нанести большое количество моделирующих средств, волосы будут выглядеть утяжеленными и жирными, лишенными итальянского шарма, поэтому главное в укладке – знать меру.

Можно воспользоваться жидким шелком – специальным несмываемым маслом, которое придаст глянцевый блеск и мягкое сияние. Увлажненные волосы выглядят ухоженными и здоровыми, ведь в этой стрижке упор делается на их качество.

Парикмахеры говорят: главная фишка итальянского боба в том, что можно вообще не укладывать волосы, достаточно высушить их естественным образом.