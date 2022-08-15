Скандалы: Горки Абрамовича

Как главная улица Геленджика превращается в улицу «имени бизнесмена»

Находящийся под санкциями ЕС и Великобритании российский миллиардер Роман Абрамович расширяет своё присутствие на юге России. В конце прошлого года принадлежащая ему структура приобрела в Геленджике участок со стадионом в 100 метрах от моря. В феврале этого года – отель и землю на побережье. Теперь, по данным источника «Октагона», бизнесмен присматривается к аквапарку, позиционирующему себя как самый крупный в России.

«Золотая бухта» станет тихой гаванью?

Расположенный на берегу Чёрного моря аквапарк «Золотая бухта» занимает площадь 15 гектаров. Среди аквапарков открытого типа (работают только в тёплый сезон) он считается крупнейшим в России. Комплекс был открыт в 2004 году компанией «Славтэк-Юг», принадлежащей известному нижневартовскому бизнесмену и политику Александру Петерману.

Как сообщил источник издания в девелоперских кругах, сейчас обсуждается возможная продажа объекта Роману Абрамовичу, который впервые публично проявил интерес к коммерческой недвижимости в Геленджике полтора года назад. В феврале 2021 года предприниматель стал учредителем фирмы «Юг Эстейт», специализирующейся на управлении недвижимым имуществом. Компания зарегистрирована по адресу: Геленджик, улица Туристическая, 21, – по соседству со «Славтэк-Юг».

В декабре 2021 года другая структура Абрамовича – «Финэстейт Ко.», принадлежащая его холдингу Millhouse, – приобрела в Геленджике отель-пансионат «Кристалл», расположенный по адресу: Туристическая, 19. Ранее объект находился в собственности семьи бывшего мэра Геленджика Сергея Озерова. Отель-пансионат «Кристалл» владеет гостиницей «Кристалл» площадью 4,5 тыс. квадратных метров, находящейся в 100 метрах от моря, а также арендует до 2054 года 1,5 гектара земли, окружающей отель. В начале этого года Роман Абрамович приобрёл ещё один актив в Геленджике – акционерное общество «Гавань», которому на правах аренды принадлежит земельный участок площадью 2,2 гектара с недействующим стадионом «Спартак», тоже в 100 метрах от моря.

– Аквапарк «Золотая бухта» с учётом его расположения и огромной занимаемой территории может стать следующим активом, – полагает источник.

В ожидании Чукотки 2.0

Среди местных жителей уже ходят слухи о том, что «Золотая бухта» может перейти в собственность бывшего губернатора Чукотки. Некоторые даже ждут этого с нетерпением.

– Аквапарк расположен неподалёку от участка с домом, который, как считают в городе, принадлежит Абрамовичу. Его у нас так и называют – «дом Абрамовича». Фактически это соседствующие с аквапарком территории, их разделяет лишь заброшенная территория. Крупные инвестиции и рабочие места нам не помешают, – говорит жительница Геленджика Елена.

Правда, по словам источника «Октагона», не исключено, что, если сделка состоится, аквапарк будет демонтирован. Подобный прецедент уже имел место в городе: в августе 2020-го закрылся расположенный на первой линии аквапарк «Дельфин». Официальная причина – истечение срока договора аренды. Предполагалось, что он будет снесён, но пока этого не произошло. Лишь на заборе красуется вывеска, гласящая о том, что объект продаётся.

В компании «Славтэк-Юг» корреспондента издания заверили в том, что аквапарк «работает и развивается». В официальном паблике «Золотой бухты» в соцсети «ВКонтакте» добавили, что «аквапарк свою работу прекращать не планирует». В администрации города-курорта возможное закрытие комплекса никак не прокомментировали.

– Некоторые у нас опасаются, что «Бухту» снесут, такие слухи тоже есть. Но мы надеемся, что вряд ли. Это всё же одна из достопримечательностей города, – добавляет Елена.

Впрочем, некоторые проблемы у аквапарка всё-таки имеются. В паблике «Золотой бухты» встречаются резко негативные отзывы посетителей. Также в одном из телеграм-каналов утверждается , что за годы, прошедшие с начала работы комплекса, многие аттракционы и коммуникации устарели и требуют модернизации. По сведениям авторов канала, владелец аквапарка искал соинвесторов для реконструкции. Отмечается, что было проведено исследование, которое якобы показало, что «самым эффективным способом модернизации “Золотой бухты” является полный снос аквапарка и строительство нового и современного».

Благоустройство на паузе

– Если Абрамович купит аквапарк, было бы здорово, если бы его не снесли, а обновили и оставили для нас и туристов. Но, к сожалению, есть сомнения, – поделился житель Геленджика Пётр.

По его словам, недавно в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» среди горожан провели голосование о том, как лучше благоустроить город. Речь шла о нескольких объектах, в частности о территории от улицы Туристической, 23, до городской набережной. По итогам жителям объявили, что проект не включён в программу.

В качестве куратора проекта на официальном сайте голосования «Формирование комфортной городской среды» фигурирует депутат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик Николай Пужай. В беседе с «Октагоном» он сформулировал причину, по которой проект решено не реализовывать, так:

– Когда проект был включён в голосование по благоустройству, он выиграл, но случилось повышение цен на стройматериалы. Подрядчики из-за этого не выходили на утверждённые сметы. По этой причине он не включён и теперь будет заново вынесен на новое голосование.

Пётр считает, что, пока шло голосование, судьба территории могла решиться иным способом, и в скором времени она также может оказаться в частной собственности. К тому же этот участок органично вписывается в уже выкупленные и, возможно, планируемые к выкупу Абрамовичем территории.

– Зачем нужен был весь этот спектакль с голосованием? И как тогда верить тому, что и аквапарк у нас не заберут? Ощущение, что Туристическая улица в Геленджике просто превращается в аналог подмосковной Рублёвки. А ведь проект, за который мы голосовали, сулил возможность для комфортного спуска к морю с Туристической улицы для простых смертных, – возмущается горожанин.

Пойдёт ли Петерман на сделку

Что касается возможности уступить Абрамовичу один из главных активов Александра Петермана в Геленджике, по мнению знакомых с биографией нижневартовского бизнесмена источников, такое решение может быть им принято в силу того, что его ключевые интересы по-прежнему сосредоточены в Ханты-Мансийском автономном округе.

Предприниматель начинал свой бизнес в Нижневартовске в 1990-х годах. В 1993-м основал корпорацию «Славтэк», которой до сегодняшнего дня принадлежат несколько важных для города предприятий, таких как хлебозавод. В середине 1990-х, по данным СМИ, контролировал нефтедобывающие предприятия «Нижневартовскнефтегаза».

В 1996-м Петерман был впервые избран в городскую думу. С июля 2005 года возглавлял совет местного отделения партии «Родина». В течение всего этого времени не без успеха пытался сохранять политическое влияние и до сих пор стремится вернуться во властные структуры. Источник издания в регионе предполагает, что на сей раз Петерман решил сосредоточиться на политической деятельности и готов продать геленджикский аквапарк, тем более что сделка может оказаться обоюдовыгодной.

Анна Таволга

Оригинал материала: “Октагон”