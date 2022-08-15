 

В США изучают возможность обмена Трампа на Пола Уилана и Бритни Грайнер

15.08.2022, 17:33, Разное
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В случае признания 45-го президента США Дональда Трампа виновным по делу о шпионаже, его могут обменять на находящихся в заключении в России американских граждан Пола Уилана и Бритни Грайнер.

Информацию на брифинге для прессы подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

– В ближайшие несколько месяцев независимое следствие признает 45-го президента виновным, – уточнила она. – Поскольку он очевидно работал на Россию, то может пригодиться Кремлю как ценный агент. Мы же, в свою очередь, сможем вернуть в Штаты сразу двух граждан. Мне кажется, это разумное предложение.

Жан-Пьер добавила, что в Белом доме рассматривают возможность использовать Трампа в качестве обменного фонда для освобождения американских граждан и из других стран.

– Это могут быть Китай, Иран или Афганистан, – предположила пресс-секретарь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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