В США изучают возможность обмена Трампа на Пола Уилана и Бритни Грайнер

В случае признания 45-го президента США Дональда Трампа виновным по делу о шпионаже, его могут обменять на находящихся в заключении в России американских граждан Пола Уилана и Бритни Грайнер.

Информацию на брифинге для прессы подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

– В ближайшие несколько месяцев независимое следствие признает 45-го президента виновным, – уточнила она. – Поскольку он очевидно работал на Россию, то может пригодиться Кремлю как ценный агент. Мы же, в свою очередь, сможем вернуть в Штаты сразу двух граждан. Мне кажется, это разумное предложение.

Жан-Пьер добавила, что в Белом доме рассматривают возможность использовать Трампа в качестве обменного фонда для освобождения американских граждан и из других стран.

– Это могут быть Китай, Иран или Афганистан, – предположила пресс-секретарь.

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