 

В Финляндии заявили о намерении укреплять границу с Россией

15.08.2022, 17:05, Новости дня
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Финляндия намерена продолжать инвестировать в укрепление границы с Россией с помощью НАТО, сообщила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

«Мы должны быть уверены в том, что у Финляндии в будущем будет достаточный военный потенциал, и мы работаем над его укреплением. <…> Мы вложили очень большую сумму в новые истребители и готовы инвестировать еще больше в будущем. Поскольку реальность такова, что у страны есть агрессивный сосед, мы не можем быть наивными. Мы должны быть готовы к возможным угрозам в будущем», – цитирует ТАСС Марин. Она также подчеркнула, что по этому вопросу Финляндия сотрудничает с НАТО.

Ранее в Финляндии решили установить забор на границе с Россией протяженностью 1,3 тыс. км.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что вступление его страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления своих границ, также это вызовет наращивание военного присутствия РФ в Балтийском регионе.

Россия предупредила Финляндию и Швецию о том, что этот шаг несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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