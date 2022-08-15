В Карелии объявили о возвращении вытрезвителей

В Карелии решили вернуть систему вытрезвителей, первое такое учреждение откроется в Петрозаводске, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

«Мы одни из первых в РФ воссоздаем систему вытрезвителей. Скоро первый модульный вытрезвитель на 10 мест появится в Петрозаводске… Здание будет разделено на отдельные помещения для мужчин и женщин, а также медицинского персонала, предусмотрена охрана», – цитирует Охлопкова РИА «Новости».

Глава ведомства заявил, что вытрезвители станут входить в структуру регионального наркологического диспансера. Создается целая система вытрезвителей, они будут и в межрайонных центрах.

В вытрезвители будут помещать тех нетрезвых, кто находится в бессознательном состоянии и не нуждается в медицинской помощи. Такая система, отметил Охлопков, поможет снизить смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя.

В мае вытрезвители решили вернуть в Узбекистане.

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