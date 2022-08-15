 

Глава Pfizer заболел COVID-19 после четырех вакцинаций

15.08.2022, 17:05, Новости дня
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Исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла, который вакцинировался от коронавируса четыре раза, заболел COVID-19.

«Я хотел бы оповестить вас, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer – BioNTech, я чувствую себя хорошо, у меня очень слабо выраженные симптомы. Я самоизолируюсь и начал принимать препарат Paxlovid», – написал Бурла в блоге, передает ТАСС.

Тем же препаратом ранее лечили президента США Джо Байдена.

По информации университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 92 млн случаев заражения коронавирусом и более одного миллиона летальных исходов.

Напомним, в конце июля Белый дом распространил письменное заявление лечащего врача главы американской администрации Кевина О’Коннора, который сообщил, что антигенный тест Байдена на коронавирус показал положительный результат. В августе Белый дом объявил, что Байден вернулся к очной работе. Байден объявил, что чувствует себя хорошо после перенесенной коронавирусной инфекции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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