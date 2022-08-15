“Сгорели заживо”: подробности аварии в Нижнем Тагиле, в которой погибли четверо подростков и фельдшер скорой помощи

15 августа под Нижним Тагилом произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четырех подростков и фельдшера скорой помощи. Жертвой этой трагедии стал 16-летний подросток. Он тайком взял у родителей ключи от машины. Он был мгновенно убит.

На данный момент и мальчик 2003 года рождения, и 48-летний водитель скорой помощи живы. В настоящее время оба находятся в критическом состоянии. Среди погибших четверо молодых людей и Ирина Зентерекова (45-летняя фельдшер). Она ехала на вызов к пациенту…

В настоящее время расследование идет полным ходом. Очевидцы уже дали показания. По словам одного из очевидцев, молодые люди в той иномарке были пьяны.

“Подростки пили на ферме. Это небольшой населенный пункт по направлению к Демидовской больнице. У них была девочка Юля, а их звали Алексей Павел Денис”. Один из опрошенных сказал, что Денис одолжил у родителей машину “Хендай”, а потом они поехали веселиться.”

“Мы видели, как мужчины пытались убежать от экипажа ДПС… После столкновения водитель иномарки вылетел из своей машины и упал с высоты 3-4 метра. “; “Денис был с Юлей, 16 лет, и Ильей, 15 лет, которые также находились в машине. Там же находился и Алексей, 19 лет. До приезда спасателей все они сгорели заживо. Непонятно, как выжил Павел. Другой свидетель утверждает, что Денис не угонял машину, а взял ее покататься”.