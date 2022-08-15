 

“Сгорели заживо”: подробности аварии в Нижнем Тагиле, в которой погибли четверо подростков и фельдшер скорой помощи

15.08.2022, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

15 августа под Нижним Тагилом произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четырех подростков и фельдшера скорой помощи. Жертвой этой трагедии стал 16-летний подросток. Он тайком взял у родителей ключи от машины. Он был мгновенно убит.
На данный момент и мальчик 2003 года рождения, и 48-летний водитель скорой помощи живы. В настоящее время оба находятся в критическом состоянии. Среди погибших четверо молодых людей и Ирина Зентерекова (45-летняя фельдшер). Она ехала на вызов к пациенту…

В настоящее время расследование идет полным ходом. Очевидцы уже дали показания. По словам одного из очевидцев, молодые люди в той иномарке были пьяны.

“Подростки пили на ферме. Это небольшой населенный пункт по направлению к Демидовской больнице. У них была девочка Юля, а их звали Алексей Павел Денис”. Один из опрошенных сказал, что Денис одолжил у родителей машину “Хендай”, а потом они поехали веселиться.”

“Мы видели, как мужчины пытались убежать от экипажа ДПС… После столкновения водитель иномарки вылетел из своей машины и упал с высоты 3-4 метра. “; “Денис был с Юлей, 16 лет, и Ильей, 15 лет, которые также находились в машине. Там же находился и Алексей, 19 лет. До приезда спасателей все они сгорели заживо. Непонятно, как выжил Павел. Другой свидетель утверждает, что Денис не угонял машину, а взял ее покататься”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08.20 / Тина Кунаки показала редкие семейные фото в честь годовщины свадьбы с Венсаном Касселем

18.05.21 / Нестареющий и незаменимый атрибут на все случаи жизни: как носить джинсовую рубашку летом

14.03.22 / Пит Дэвидсон сделал татуировку в честь Ким Кардашьян

14.12.20 / Мнение: Поворот России на Восток завершен

15.07.20 / Berlingske (Дания): Фареры перед выбором — экспорт рыбы в Россию или политика с США

27.06.22 / Газманов разодрал американский флаг на концерте в Воронеже

19.12.20 / Неоконы и американский социализм

09.02.22 / В социальных сетях неравнодушные петербуржцы создали «Группу памяти пострадавших от падения наледи»

20.12.21 / Некрасивая женщина – Личное мнение

20.06.22 / Французская атомная энергетика переживает кризис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика