Скандалы: Тайны парного катания

Фигуристы меняют страны и знакомятся на сайте

Разговоры о смене спортивного гражданства в последние месяцы звучат все чаще, и несмотря на уверенные заявления чиновников, у болельщиков есть опасения, что переходы будут, и подчас болезненные. А вдруг от нас уйдут самые лучшие фигуристы? На самом деле, фигуристы уходили и раньше. И не всегда причина — жесткая конкуренция. Парники или танцоры на льду меняют флаг в поисках сильных партнеров, и происходит такое не только в России.

Целый ряд фамилий перспективных российских фигуристов мы увидели на международных соревнованиях в прошлом сезоне напротив флагов других стран. В прошлое межсезонье, еще до санкций, за Молдавию получила возможность выступать Анастасия Грачева, бывшая ученица Этери Тутберидзе Екатерина Митрофанова и Владислав Красинский перешли в команду Боснии и Герцеговины, Леонид Свириденко — в Чехию, Егор Мурашов — в Швейцарию, Владимир Самойлов – в Польшу, призер финала юниорского Гран-при Анастасия Губанова — в Грузию.

Буквально на днях стало известно, что 13-летняя Инга Гургенидзе, тренировавшаяся в Казани и выучившая тройной аксель, также переезжает в Грузию, чтобы иметь возможность выступать на юниорских Гран-при.

Но переходы в фигурном катании — дело житейское. И иногда дело совсем не в конкуренции. В парах и танцах на льду это вообще обычное явление: фигуристок гораздо больше, чем фигуристов. Парни нарасхват, и если партнерша талантливая, а подходящей пары ей в своей стране не находится, то начинаются поиски за границей.

Спешка в деле Дробязко

Таких случаев сотни даже среди звездных спортсменов, просто мало кто задумывается, почему так происходит. Марина Анисина каталась с Ильей Авербухом в танцах на льду за Россию, а потом уехала во Францию к Гвендалю Пейзера.

Взрослые читатели должны помнить, что любимые всеми парники Алексей Тихонов и Мария Петрова не сразу встали в пару. Тихонов какое-то время катался за Японию с Юкико Кавасаки. А Юко Кавагути, наоборот, приехала из Японии в Россию к Александру Смирнову, до этого попробовав себя в США. Алена Савченко, Татьяна Волосожар… Продолжать можно бесконечно.

Правила ISU предполагают, чтобы гражданство страны имел только один партнер. Поэтому путешествия по городам и весям становятся возможными. Но если пара или танцевальный дуэт хотят ехать на Олимпиаду, то уже оба должны быть гражданами. Именно поэтому Маргарите Дробязко, вокруг имени которой сейчас гремит скандал с лишением гражданства Литвы, перед Играми-1992 спешно выдали литовский паспорт указом президента. И теперь сейм хочет таким же указом его отобрать.

Можно обратиться к теннису, где игроки часто выступают в парах или в миксте. Они спокойно играют с любым партнером из любой страны на турнирах ATP и WTA, а на Олимпиаду подбирают себе пару из своей. Но теннисистам не нужны годы тренировок, чтобы сыграться на корте. У фигуристов совсем другая история. Многие фигуристы, сменившие нацию, не смогли найти партнеров в своей стране.

«Тиндер» для фигуристов

Эта тема широко обсуждалась еще десять лет назад, и тогда The New York Times писал со слова фигуристов, что в парном катании на каждого юношу приходится 100 девушек, поэтому найти подходящего партнера да еще и иметь возможность выступать с ним на чемпионатах Европы и мира — это почти чудо.

Именно поэтому еще на детском уровне родители девчонок часто несут финансовую нагрузку за всю пару. Так происходит не только в России — везде. А фигурное катание — не самый дешевый вид спорта.

В некоторых случаях приходится либо отказываться от гражданства родной страны, либо жертвовать Олимпиадой. Кавагути, например, отказалась от японского, и потом рассказывала, как странно получать визу в страну, в которой родилась

Поиск партнера — настолько огромная проблема, что в интернете существует специальный сайт знакомств Ice Partner Search. Это знакомства не для совместной жизни или интима, а для совместной работы. И в анкете есть обязательны пункт — готовы ли вы переехать? Большинство соглашается. И женских фамилий там гораздо больше.

Много там и русских фамилий. Российские фигуристы и фигуристки ищут партнеров по всему свету. Звезды, конечно, там не числятся. К примеру, мы не нашли в списке Натальи Забияко, выступавшей с Александром Энбертом, завершившей карьеру, а потом решившей поехать в Канаду в поисках нового партнера. У Натальи не получилось с Канадой, но тем не менее.

А вот молодых и перспективных (или не очень, это уже специалистам оценивать)— пруд пруди. Есть 12-13 летние, есть даже младше. И все хотят чего-то добиться. Выступать на международных соревнованиях, сериях Гран-при, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх…

Наткнулись на знакомую фамилию. Светлана Лизунова — бывшая партнерша Глеба Смолкина, который теперь муж и партнер дочери Тутберидзе Дианы Дэвис. Искала партнера после расставания с Александром Вахновым. Судя по всему, так и не нашла, потому что в мае в 20 лет объявила о завершении карьеры. Имя Вахнова на сайте тоже есть.

Смена гражданства будет продолжаться, и от этого не уйдешь. Ну если только вдруг все малыши мира придут заниматься фигурным катанием. Да и то… Спутника жизни тоже не все находят, и идут на сайты знакомств.

Кстати, только на Олимпийских играх в Пекине было шестеро парных фигуристов, сменивших гражданство (а иногда и не одно). Карина Сафина уехала из России за Грузию и встала в пару с Лукой Берулава, Хейли Копс — из США в Израиль (в паре с Евгением Краснопольским), Елизавета Жукова — из России в Чехию (в паре с Мартином Бидаржем), Юлия Щетинина — из России в Швейцарию, потом в Венгрию (в паре с Марком Мадьяром), Ванесса Джеймс — из Канады в Великобританию, потом во Францию, участвовала Олимпийские игры в Сочи с Морганом Сипре за Францию, а потом вернулась в Канаду и встала в пару с Эриком Рэдфордом, с которым и приехала в Пекин-2022.

И только один в этом списке мужчина. Марко Дзандрон переехал из Италии в Испанию ради Лауры Баркеро.

В танцах на льду олимпийский пекинский список еще длиннее — семь фамилий. Но правда, и мужчин больше: их двое. Один из них Тим Колето родился в США, выступал на юниорских чемпионатах, затем представлял Южную Корею, Норвегия и в итоге осел в Японии, где встал в пару с Мисато Комацубара, женился на ней и получил японское гражданство.

В общем, если кому-то захочется назвать сменивших спортивное гражданство предателями, то стоит задуматься: а не слишком ли их много в мире фигурного катания?

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”