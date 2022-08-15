 

Школьники из республик Донбасса отправились на новые «Университетские смены» в российских вузах

15.08.2022, 15:40, Новости дня
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Учащиеся из ДНР и ЛНР принимают участие в проекте «Университетские профильные образовательные смены», сообщили в Министерстве просвещения России.

На площадках российских педвузов студенты из Донецкой и Луганской народных республик знакомятся с историей и культурой России. В Армавире и Челябинске очередные «Университетские смены» подошли к концу, в Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Грозном они продолжаются, а Ярославль, Волгоград и Омск встречают новых участников, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Армавирском государственном педагогическом университете подошла к концу третья «Университетская смена», которая проходила по программе «Наследие России». Участники смены смогли познакомиться с культурным многообразием Краснодарского края и Армавира, узнали об истории многонациональной Кубанской земли.

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете в заключительный день «Университетской смены» ребята приняли участие в игре «Русский мир» и мероприятиях проекта «Большая перемена» Российского движения школьников. Завершилась смена ЮУрГГПУ прощальным костром.

Участники второй «Университетской смены» Красноярского государственного педагогического университета имени Астафьева пообщались с губернатором Красноярского края Александром Уссом, съездили в Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» и национальный парк «Красноярские Столбы», посетили Музей-усадьбу Юдина.

Интерактивную экскурсию для школьников из ДНР провели по технопарку и «Кванториуму» Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Участникам второй «Университетской смены» НГПУ показали, как исследовать ДНК банана, рассказали о виртуальном пространстве, научили управлять роботами и вышивать на автоматизированной швейной машинке.

В Чеченском государственном педагогическом университете для школьников из ДНР провели экскурсию в Музее Чеченской Республики. На спортплощадке ЧГПУ участники «Университетской смены» включились в игры по волейболу, футболу, стритболу, бадминтону и теннису.

В Новосибирском государственном педагогическом университете ребята из ЛНР встретились с министром образования Новосибирской области Сергеем Федорчуком в рамках проекта «Классная встреча». Для участников «Университетской смены» прошли мастер-классы по гончарному делу, выжиганию, бисероплетению, песочной анимации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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